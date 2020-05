Atletas en Ecuador pendientes del salvoconducto para poder entrenar

Si bien la Ministra de Gobierno de Ecuador, María Paula Romo (en la imagen), anunció el sábado pasado el retorno a los entrenamientos para los atletas de alto rendimiento, la Federación Ecuatoriana de Atletismo espera la comunicación para gestionar los salvoconductos. EFE/Str/Archivo

Guayaquil (Ecuador), 18 may (EFE).- Los atletas de alto rendimiento en Ecuador están pendientes del salvoconducto para entrenarse desde este lunes, tras la reciente resolución del Comité de Operaciones de Emergencia (COE), de acuerdo al presidente de la Federación Ecuatoriana de Atletismo (FEA), Manuel Bravo. "Esperamos la resolución oficial del COE para la reanudación de los entrenamientos de nuestros atletas y también del salvoconducto que es un requisito indispensable para poder trasladarse a los sitios de entrenamientos", precisó Bravo a Efe. El directivo aseveró que, si bien la Ministra de Gobierno, María Paula Romo, anunció el sábado pasado el retorno a los entrenamientos para los atletas de alto rendimiento, la FEA espera la comunicación para gestionar el salvoconducto. "Comenzaremos hoy con las gestiones para obtener los salvoconductos, ojalá tengamos las facilidades en los COE de cada cantón para que nuestros deportistas puedan salir cuanto antes a los entrenamientos", señaló. Para Bravo, cumplir con el protocolo de entrenamiento no será complicado porque son pocos los atletas que saldrán a cada pista, y no tendrán inconvenientes para cumplir con el distanciamiento, "por lo que esta resolución nos causa una gran alegría", expresó. Precisó que los atletas de velocidad Ángela Tenorio, Anahí Suárez y Alex Quiñónez se entrenarán en la pista de "Los Chasquis" de la capital ecuatoriana una vez tengan luz verde para hacerlo. "El grupo de los marchistas de elite se entrenará tanto en el estadio de atletismo 'Jefferson Pérez' y en la pista del estadio de fútbol 'Alejandro Serrano Aguilar'", ambos en Cuenca. En la disciplina de atletismo serán 29 los que reaparecerán desde ahora, pues son los que forman parte del grupo, entre los ya clasificados para los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2021 y los que tienen grandes posibilidades para lograr los cupos una vez que se reactiven los eventos clasificatorios desde diciembre próximo. "Además de los 29 que se entrenarán a nivel local, tenemos a Liuba Zaldívar (cubana-ecuatoriana) y Juan Caicedo preparándose en España, y Valeria Chiliquinga, en Portugal", indicó Bravo.