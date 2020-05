Apple volverá a abrir 25 tiendas en Estados Unidos esta semana

(Bloomberg) -- Apple Inc. dijo que tiene previsto volver a abrir más de 25 tiendas en EE.UU. y 12 en Canadá esta semana, las cuales se sumarían a casi 100 establecimientos en todo el mundo que ya han vuelto a abrir sus puertas a los clientes tras el cierre como consecuencia de la pandemia de coronavirus. Algunas tiendas ofrecerán solo servicios en las aceras o al frente del establecimiento, agregó la compañía en un comunicado enviado por correo electrónico.

En una carta enviada a clientes, Deirdre O’Brien, vicepresidenta sénior de operaciones minoristas y personas de Apple, dijo que la compañía está “centrada en limitar la ocupación y dar a todos mucho espacio”, con un renovado énfasis en el servicio personalizado en cada tienda. Se realizarán controles de temperatura en la puerta y se requerirán que todos los empleados se cubran el rostro. También se proporcionará protección facial a los compradores si no tienen una.

“La apertura de una tienda de ninguna manera significa que no tomaremos el paso preventivo de cerrarla nuevamente si las condiciones locales lo justifican”, escribió O’Brien.

Las tiendas que Apple tiene previsto volver a abrir en EE.UU. se encuentran en Arkansas, California, Colorado, Florida, Hawái, Oklahoma y el estado de Washington.

El gigante tecnológico de Cupertino, California, está en proceso de reapertura de la mayor parte de su red de ventas minoristas en Italia, Alemania, Austria, Suiza y Australia. La compañía tiene previsto volver a abrir 10 de sus 17 tiendas en Italia esta semana, dijo el viernes.

Apple cerró todas sus tiendas en China continental al comienzo del brote de coronavirus, las cuales pudo reabrir unas semanas más tarde cuando la epidemia se contuvo en todo el país. La compañía cerró posteriormente todas sus tiendas fuera de la Gran China y comenzó recientemente una reapertura gradual con sus establecimientos en Seúl, Corea del Sur.

Nota Original:Apple To Reopen 25 U.S. Stores, 12 in Canada This Week

©2020 Bloomberg L.P.