Amazon muestra su lado científico en lucha contra coronavirus

(Bloomberg) -- Algunos trabajadores del almacén de Amazon.com Inc. en Troutdale, Oregon, piensan en el piloto de pruebas de coronavirus en sus instalaciones como una especie de lotería. Los gerentes se han comunicado con los empleados este mes y, con su permiso, los han examinado para detectar la enfermedad.

Las pruebas autoadministradas, que se ofrecen como un hisopo nasal o una muestra de saliva, se envían a los laboratorios bajo contrato con Amazon. Finalmente, si las cosas salen según lo planeado, las muestras pueden volar en aviones de carga de Amazon a un laboratorio que la compañía está instalando cerca de su principal centro de carga aérea en el norte de Kentucky.

Muchas empresas están tratando de mantener sus negocios a flote en estos tiempos difíciles. Amazon quiere innovar para salir de la pandemia.

El minorista publicó este mes docenas de empleos para trabajadores de laboratorio en la ciudad de Hebrón, al otro lado del río desde Cincinnati, incluido un director de laboratorio, técnicos y asistentes que analizarán las muestras recolectadas de algunos de los más de 900.000 empleados de Amazon. En Sunnyvale, California, sede del grupo de hardware Lab126 de Amazon, la compañía está buscando microbiólogos e investigadores, así como un abogado para supervisar los aspectos legales de la iniciativa de laboratorio.

El proyecto de prueba, en el que Amazon espera gastar unos US$300 millones en los tres meses que terminan en junio, es el elemento más visible de un amplio esfuerzo corporativo que hace que los ejecutivos de Amazon reasignen equipos en toda la compañía para tratar elementos del coronavirus. El mes pasado, la compañía dijo que planeaba gastar alrededor de US$4.000 millones en gastos relacionados con covid-19 durante el segundo trimestre del año. Amazon ha mantenido un silencio absoluto sobre sus planes, pero la variedad de iniciativas lanzadas hasta ahora insinúa la escala de la ambición de la compañía de prosperar en un mundo al revés.

Cuando el coronavirus comenzó a interrumpir las operaciones de Amazon y enfermó a su fuerza de trabajo en marzo, la compañía abordó el problema principalmente con personas: contratando a 175.000 trabajadores para manejar un aumento de los pedidos en línea y reemplazar a los empleados refugiados en casa. Al mismo tiempo, Amazon comenzó a reasignar ingenieros para buscar soluciones de alta tecnología para los desafíos logísticos y operativos de funcionar durante una pandemia.

Algunos de los proyectos que Amazon comenzó a principios del coronavirus están comenzando a dar sus frutos. La semana pasada, la compañía dijo que había comenzado a fabricar caretas médicas con base en diseños desarrollados junto con un grupo de aficionados que han sido aprobados para su uso por los Institutos Nacionales de Salud. Los ingenieros de robótica están trabajando para ajustar los almacenes de la compañía, originalmente construidos para la máxima eficiencia, para un período en el que el contacto en persona y el trabajo en equipo son peligrosos. Recientemente, la compañía implementó una máquina en algunas instalaciones que ayuda a clasificar los artículos entrantes en contenedores, ahorrando a los empleados viajes que a menudo los hacían pasar junto a sus compañeros de trabajo.

Amazon ha respaldado la instalación de cámaras que cubren sus almacenes con software para analizar grupos de personas, un esfuerzo por identificar ubicaciones donde los empleados se congregan en violación de las pautas de distanciamiento social. La compañía reveló recientemente un carro autónomo que rueda a lo largo de las superficies lanzando luz ultravioleta que mata el virus.

“Es parte de la cultura constrúyalo usted mismo”, en lugar de depender de especialistas externos, dice Charlie Kindel, un exempleado de Amazon que alguna vez lideró los equipos que trabajan en el asistente de voz Alexa.

Amazon se estructura en torno a pequeños equipos descentralizados. En un momento de cambios en las condiciones del mercado o crisis, la velocidad y la flexibilidad tienen prioridad sobre la experiencia en el tema, dice Kindel. “No hay reparo en ir a un equipo y decir que necesitamos que hagan algo más”, dice.

Amazon Web Services se ha unido a una coalición de compañías que ponen recursos informáticos a disposición de los investigadores que analizan datos de covid-19 o trabajan para obtener tratamientos para la enfermedad. El grupo de computación en la nube también ha ofrecido apoyo a docenas de otras iniciativas, algunas con créditos gratuitos, otras a través de una extensión de las relaciones comerciales existentes. Cuando el estado de Rhode Island solicitó ayuda para lidiar con un aumento en las solicitudes de desempleo, AWS solicitó a aproximadamente 50 empleados de los equipos de ventas y soporte que abandonaran parte de su trabajo habitual o trabajaran horas adicionales para construir y monitorear un sistema para manejar el diluvio.

La compañía es la principal financiadora de un estudio en el Centro de Investigación del Cáncer Fred Hutchinson que busca examinar las tasas de infección, la transmisión de la enfermedad y la inmunidad. La Dra. Alpana Waghmare, una de los diseñadores del estudio en el grupo de investigación que se encuentra cerca de la sede de Amazon en Seattle, dice que no es raro que los financiadores se involucren en el proyecto. Pero Amazon está adoptando un enfoque particularmente práctico, considerando el diseño del estudio y el apoyo crediticio de científicos informáticos, incluidos algunos con experiencia en biología.

“Sé que tienen un interés genuino en comprender la ciencia, como nosotros, de la evolución de la inmunidad”, dice Waghmare.

Algunos empleados corporativos, que han estado trabajando desde su casa desde principios de marzo, dicen que esperan que la compañía implemente las pruebas entre el personal ejecutivo antes de pedirles que regresen a la oficina. Amazon,que declinó hacer comentarios sobre futuros planes de pruebas de coronavirus, dijo que los trabajadores en roles que se pueden hacer de forma remota pueden trabajar desde casa hasta principios de octubre.

La importancia de la iniciativa de prueba se hizo evidente cuando, menos de dos semanas después del proyecto piloto, un empleado en el almacén de Troutdale, ubicado al este de Portland, Oregon, fue diagnosticado con covid-19. Uno de los colegas de esta persona dijo que él y sus compañeros de trabajo estaban sorprendidos de que tomara tanto tiempo que apareciera un caso de coronavirus en sus filas. En ausencia de comunicación oficial de Amazon sobre la propagación del virus, muchos empleados han pasado los últimos dos meses comparando notas en las redes sociales a medida que aparecían brotes en las instalaciones de la compañía en los EE.UU.

Eric Topol, fundador y director de Scripps Research Translational Institute, dice que la iniciativa de prueba interna de Amazon es una reacción al esfuerzo federal detenido y las expectativas de la compañía de que se enfrentará al virus durante mucho tiempo.

“El problema es que estamos viendo una situación de dos años, posiblemente de tres años”, dice Topol, quien ha intercambiado ideas sobre formas de rastrear la salud de los empleados con un conocido involucrado en el trabajo de atención médica de Amazon. “Y por eso es aconsejable invertir en un programa que mejore la seguridad de todas las personas”.

El desafío para Amazon será seleccionar entre la variedad de pruebas disponibles que cambia rápidamente y acumular la experiencia clínica para interpretar los resultados.

“La inversión en una plataforma en particular podría ser obsoleta tan pronto como la pongan al día”, dice Topol. “Este es un objetivo en movimiento”.

En el almacén Troutdale de Amazon, uno de los pocos sitios donde la compañía está llevando a cabo su prueba piloto, a los empleados se les dice que pueden ver los resultados de sus pruebas en tan solo tres días. Los resultados se muestran en la aplicación de teléfono inteligente que usan para rastrear sus turnos, dicen los empleados.

Un empleado de Troutdale, que habló bajo condición de anonimato, dice que el piloto de pruebas ha introducido un nuevo tema en las publicaciones sobre la vida en Amazon en estos días: los empleados que comparten noticias de las pruebas negativas que obtuvieron en el trabajo. “Creo que eso generará confianza en que los compañeros de trabajo a su alrededor no están infectados”, dice.

Nota Original:Amazon Unleashes Its Inner Scientist to Combat the Coronavirus

©2020 Bloomberg L.P.