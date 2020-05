Alta demanda y máxima precaución con las bolas en el primer día de tenis

EFE/EPA/KOEN SUYK

Valencia, 16 may (EFE).- Los clubes de tenis de la provincia de Valencia han abierto este lunes y los socios han respondido de forma masiva para jugar únicamente con dos personas por pista, incluso en los partidos de pádel, y deben cumplir con estrictas medidas de seguridad e higiene con especial atención al posible contacto entre jugadores a través de las pelotas. Así lo explicó a EFE Juan Miguel Miralles, director deportivo del Club Español de Tenis, que subrayó que desde primera hora de este lunes tienen “las líneas de teléfono saturadas” porque las reservas de las pistas se hacen de forma telefónica, ya que ningún socio puede acudir al centro deportivo sin reserva. “Estamos llenos toda la tarde”, comentó Miralles, que recordó que el club, el más grande de la provincia de Valencia con 21 pistas de tenis y 1.500 socios, obliga a los socios a llevar la mascarilla protectora salvo en el interior de la pista y que para jugar deben firmar antes un compromiso de responsabilidad de la Federación Española de Tenis (RFET). Además, el director deportivo del Club Español explicó que han colocado puntos de desinfección para que los jugadores laven su material y que aunque la RFET recomienda que se usen bolas nuevas en cada partida ellos también apuestan por una desinfección con lejía de las raquetas y las pelotas después de la actividad. En el Sporting Tenis Valencia la recomendación general es que cada jugador use sus propias bolas si es posible, según explicó el gerente Agustín Rubio, que destacó el buen funcionamiento del club en su primer día, que también ha instalado bicicletas elípticas y de spinning para poder hacer ejercicio al aire libre. “El protocolo está funcionando bien. Hemos diseñado un circuito para que el jugador llegue desde el aparcamiento o la calle a la pista sin que se puede encontrar con nadie. También hemos preparado zonas de espera para que la gente no interactúe”, subrayó Rubio, que dijo que ya tienen cien horas reservadas en las once pistas de tenis y tres de pádel de las que disponen. “Hay muchas ganas de tenis. Están viniendo socios de más de 70 años que tenían muchas ganas de jugar”, dijo el gerente de la instalación, que recordó que los jugadores deben acudir ya cambiados y que abandonan el club nada más acabar el partido, ya que todas las zonas comunes permanecen cerradas. El Club de Tennis Llíria abrió también este lunes con más del cincuenta por ciento de las reservas hechas y según explicó su director deportivo, Coque Lluch, el protocolo es muy estricto para evitar cualquier posible contagio, tienen previsto desinfectar todas las zonas de paso entre cada partida y sólo permitirán el acceso de los jugadores a la pista con la raqueta, las bolas y una botella de agua. El acceso al club, como en el resto, solo está permitido con cita previa y de momento solo se pueden dar clases particulares de forma individual. “También hemos pedido máxima puntualidad en la llegada para evitar cruces innecesarios entre los jugadores de distintas partidas y habrá puertas de entrada y salida distintas”, explicó Lluch. El Club de Tenis Valencia, sin embargo, esperará a mañana martes para abrir sus instalaciones, según explicaron a EFE fuentes del histórico club, y proponen a sus socios que adquieran de forma online un bote de bolas nuevas para cada partido y que será entregado a la llegada al recinto. Además, mantienen cerradas todas las zonas comunes, como el gimnasio, vestuario o sauna, y han colocado distintos carteles por el club para recordar las normas de higiene que deben seguir los usuarios y también cuentan con puntos de desinfección. Pedro Zamora