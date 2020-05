Alemania aspira levantar restricciones de viaje para vacaciones en el extranjero

El ministro de Exteriores alemán, Heiko Maas. EFE/EPA/HENNING SCHACHT/Archivo

Berlín, 18 may (EFE).- El ministro de Exteriores alemán, Heiko Maas, aseguró hoy que Alemania "hará todo lo posible" por levantar la recomendación vigente hasta el 14 de junio de no viajar al extranjero con el fin de que los alemanes puedan disfrutar de unas vacaciones en destinos turísticos europeos. En una entrevista con el programa matinal de la televisión pública ZDF, Maas se refirió a la reunión que mantendrá hoy con diez de sus homólogos de los "destinos turísticos preferidos en Europa por los alemanes" para hablar sobre los criterios que puedan hacer posible que haya vacaciones de verano. En estos momentos la evolución de la pandemia del coronarius "es positiva prácticamente en todos los sitios", por lo que hay un fundamento para hablar sobre un levantamiento de la recomendación de no viajar y sustituirla por indicaciones que permitan a los viajeros tomar su propia decisión respecto a unas vacaciones en el extranjero y en cuanto a dónde viajar y a dónde mejor no, dijo. Agregó que las condiciones existen para que países como Italia y España, "particularmente golpeados" por la pandemia, estén dispuestos a volver a abrir sus fronteras y recibir turistas y recordó que estos países ya han tomado esta decisión. De lo que se trata ahora, precisó, es de hablar acerca de cómo organizarlo todo "para que las vacaciones parezcan unas vacaciones" y al mismo tiempo se tomen las correspondientes precauciones para que en estos destinos turísticos "no se produzcan nuevamente focos de infección". Entre los aspectos que tendrá que abordar los ministros figuran los requisitos de entrada a sus respectivos países y las normas de cuarentena, ya que no tiene sentido llegar a un destino turístico y tener que estar primero dos semanas aislado, dijo. Los países están estudiando cómo compatibilizar vacaciones en la playa con las normas de distanciamiento y analizando que tipo de locales pueden abrir al público -hoteles restaurantes y demás-. Maas advirtió, no obstante, de que aunque fuera posible viajar en verano a destinos turísticos europeos, "las vacaciones este año no serán igual a las de otros años, porque "la pandemia sigue aquí" y porque hay que tomar medidas de precaución ante la posibilidad de que las cifras de contagio vuelvan a aumentar.