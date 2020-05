Alba Flores se hace vegetariana: "Hay que dejar los animales fuera del plato"

Fotografía cedida por la división latina de la ONG Gente para el Tratamiento Ético de los Animales (PETA) donde aparece la actriz española Alba Flores como protagonista de su campaña "Go Veg". Alba Flores, una de las protagonistas de la popular serie española "La Casa de papel", decidió volverse vegetariana para proteger a los animales y ahora es la figura de una nueva campaña de la organización ecologista PETA Latino. EFE/ PETA Latino/

Los Ángeles, 18 may (EFE).- Alba Flores, una de las protagonistas de la popular serie española "La Casa de papel", decidió volverse vegetariana para proteger a los animales y ahora es la figura de una nueva campaña de la organización ecologista PETA Latino. "Yo pienso que tu alimentación no tiene que ser en base al sufrimiento y a la sobreexplotación de los animales", declaró la joven artista al presentar la campaña de la división latina de la ONG Gente para el Tratamiento Ético de los Animales (PETA). "Empecé a investigar y me di cuenta de que toda la industria de la ganadería suponía un problema muy grave para el planeta", agregó Flores, por lo que quiso realizar un cambio radical en su dieta y "dejar los animales fuera del plato". "Entonces decidí que quería cambiar, y no fue tan difícil. Y ahora la verdad es que me siento muchísimo mejor comiendo vegetales y legumbres, y cereales", dice la actriz en el video de la campaña. La campaña presenta en su afiche a la madrileña con un tocado teatral hecho enteramente de frutas, verduras y flores frescas. El mensaje que lanzó este lunes la organización de defensa de los animales coincide con la pandemia del coronavirus cuyo origen se cree que se relaciona con un "mercado húmedo" en China, donde se vendían animales vivos y muertos para el consumo humano. "Los sucios mercados de carne, las granjas industriales y los mataderos repletos de animales enfermos y estresados son un caldo de cultivo para las enfermedades zoonóticas", afirma PETA en su campaña. "Yo pienso que tu alimentación no tiene que ser en base al sufrimiento y a la sobreexplotación de los animales", concluyó la actriz española, nieta de la famosa cantante Lola Flores, de cuyo fallecimiento se cumplieron este pasado sábado 25 años. La actriz, que también encarna a Saray Vargas de Jesús en al serie "Vis a vis", se sumó así a otros artistas que en los últimos años se han sumado a la organización estadounidense, como la ex Miss Universo venezolana Alicia Machado y actrices tan célebres como Kate del Castillo, Eva Méndez y Roselyn Sanchez, entre otras.