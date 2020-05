ACTUALIZA 1-"Métricas médicas" son los datos más importantes para EEUU en este momento: Powell de Fed

(Actualiza con detalles y citas)

WASHINGTON, 17 mayo (Reuters) - Los datos más importantes para la economía de Estados Unidos en este momento son las "métricas médicas" sobre la pandemia de coronavirus, dijo el domingo el presidente de la Reserva Federal, quien agregó que podría necesitarse ayuda del gobierno para las empresas y familias por hasta seis meses más.

En una entrevista con la cadena CBS, Jerome Powell sostuvo que los temas de salud son fundamentales para el éxito de una reapertura económica en Estados Unidos, y pidió a la gente que "se ayude mutuamente" respetando las reglas de distanciamiento mientras los gobiernos estatales y locales comienzan a levantar las restricciones a las actividades sociales y económicas.

"Si somos reflexivos y cuidadosos sobre cómo reabrimos la economía para que la gente tome estas medidas de distanciamiento e intente hacer lo posible para no tener otro brote (...) entonces la recuperación puede comenzar bastante pronto", señaló Powell.

Los estados están suavizando las restricciones impuestas para frenar la propagación del coronavirus, lo que ha aumentado la esperanza de un regreso gradual a la normalidad pero también ha aumentado el riesgo de nuevas infecciones.

Mientras el Congreso debate un posible nuevo paquete de alivio económico, Powell pidió un mayor gasto fiscal. En la entrevista con "60 Minutes", incluso instó a las personas a lavarse las manos y usar máscaras para ayudar a la recuperación.

En el mejor de los casos queda un largo camino por delante, dijo Powell, con probables pérdidas de empleos adicionales hasta junio, un repunte que lleve tiempo para "ganar fuerza" y algunas partes de la economía, como las industrias de viajes y entretenimiento, posiblemente bajo presión hasta que haya una vacuna.

La devastación económica ya ha sido severa. Powell dijo que el desempleo puede llegar al 25% antes de que comience a caer y que el Producto Interno Bruto puede contraerse a una tasa anualizada de quizás el 20% en el período de abril a junio.

Esos son niveles que recuerdan a la Gran Depresión en la década de 1930, aunque Powell sostuvo que piensa que un choque prolongado de esa magnitud sigue siendo poco probable.

"Suponiendo que no haya una segunda ola del coronavirus, creo que verán que la economía se recuperará constantemente durante la segunda mitad de este año", señaló. "Para que la economía se recupere por completo, la gente deberá tener plena confianza y para eso habrá que esperar a la llegada de una vacuna".

Mientras tanto, dijo Powell, la Fed y el Congreso pueden necesitar hacer más para garantizar que las familias puedan pagar sus cuentas.

Los legisladores estadounidenses comprometieron 3 billones de dólares desde marzo para compensar la pérdida de empleos y otros problemas económicos relacionados con la pandemia, y actualmente debaten respecto a tomar nuevas medidas.

La Fed también aprobó un conjunto de programas para ayudar a las empresas y los mercados financieros a funcionar durante la pandemia, y para tratar de limitar las bancarrotas personales y corporativas. Pero Powell sostuvo que podría ser necesario que los esfuerzos se extiendan.

"Al mantener a las personas y las empresas fuera de la insolvencia por unos tres o seis meses más (...) podemos ganar tiempo" mientras las autoridades sanitarias trabajan en el control de virus. "Ese tipo de apoyo puede ser apropiado".

"No nos hemos quedado sin municiones", sostuvo Powell sobre el banco central y su disposición a ampliar los programas existentes o agregar otros nuevos. "Ni por asomo".

(Reporting by Howard Schneider; Editing by Lisa Shumaker, Daniel Wallis and Diane Craft)