Acho asegura que la propuesta de la NFL para minorías no es el camino

Sam Acho, miembro del comité ejecutivo de la Asociación de Jugadores de la NFL EFE/EPA/TANNEN MAURY/Archivo

Nueva York (EE.UU.), 17 may (EFE).- Sam Acho, miembro del comité ejecutivo de la Asociación de Jugadores de la NFL, dijo que no cree que funcionen los incentivos de la liga para que los equipos contraten entrenadores en jefe y gerentes generales de las minorías. Acho dijo a ESPN Radio que la solución es darles oportunidades de entrenadores merecedores antes en sus carreras. "El problema es que no puede tratarse de incentivos. Debe tratarse de dar a los entrenadores correctos las oportunidades correctas", dijo. Indicó que "El problema con la NFL es que hay mucho amiguismo; todo se trata de a quién conoces. A menudo, los entrenadores de la NFL no son los mejores entrenadores. Se trata de a quién conoces, y nadie quiere hablar de eso", dijo el veterano apoyador, que actualmente es un agente libre. Acho, agregó que "... cuando ves que vienen buenos entrenadores, realmente te emocionas. Por eso, para mí y para un montón de jugadores, te alegras cuando obtienes un entrenador que en realidad es un buen entrenador, no sólo un tipo que conocía a otro tipo". "Pero eso es lo que sucede: alguien tiene un amigo, entra por la puerta grande y, de repente, se convierte en entrenador de posición o entrenador de apoyadores o entrenador en jefe o lo que sea, en lugar de dar a los mejores candidatos posibles una oportunidad". El miembro del comité indicó que "¿creo que un sistema de incentivos es el camino? No". La propuesta será una de varias que se debatirá durante la reunión virtual del martes con los propietarios de los equipos, confirmaron varias fuentes de la liga.