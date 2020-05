A Lucas Ocampos lo "motiva" leer que lo pretende el Real Madrid

Fotografía tomada el pasado 7 de marzo en la que se registró al delantero argentino del club español de fútbol Sevilla, Lucas Ocampos, al celebrar un gol que le anotó al Atlético de Madrid, en la capital española. EFE/Rodrigo Jiménez

Buenos Aires, 18 may (EFE).- El atacante argentino del Sevilla Lucas Ocampos dijo este lunes que lo motiva leer en los periódicos deportivos que puede ser un posible fichaje del Real Madrid.

"El otro día lo hablamos con mi mujer. Abrimos el diario y decía que me busca el Real Madrid. A cualquier otro se le infla el pecho, a mí esas son cosas que me motivan un montón. El máximo deseo de un jugador es jugar en esos clubes, los mejores clubes del mundo", dijo Ocampos en diálogo con la radio Club Octubre 947 al ser consultado por el interés del Real Madrid y del Borussia Dortmund.

"La verdad es que en esta temporada me está yendo muy bien y la estoy disfrutando un montón. Cuando uno hace las cosas bien en esta Liga uno resalta un montón. Mi idea era volver y seguir haciendo todo lo que venía haciendo para completar una de las mejores temporadas que hice desde que llegué a Europa", añadió.

También dijo que en le "encantaría" regresar en el futuro a River Plate, club en el que surgió.

En el 'Millonario', Ocampos fue determinante en la Segunda División en la temporada 2011/2012, pero jugó solamente un partido en la máxima categoría.

"Me encantaría tener esa posibilidad de poder jugar y poder disfrutar lo que no pude en mi primera etapa", señaló.

Ocampos, de 25 años, pasó en 2012 al Mónaco, en 2015 al Olympique de Marsella, que lo cedió al Génova (2016) y al Milan (2017).

En julio de 2019 fichó por el Sevilla. Ese mismo año debutó en la selección argentina.