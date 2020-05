Vuelve a especularse si los Medias Rojas nuevamente firmarán a Cora

Imagen de archivo del puertorriqueño Alex Cora. EFE/JUSTIN LANE/Archivo

Boston (EE.UU.), 16 may (EFE).- Cinco meses después de que el ex piloto de los Medias Rojas de Boston, el puertorriqueño Alex Cora perdiera su posición con esa novena, continúan los rumores de que podría regresar a ese equipo. Cora fue separado del cargo en enero, después de que se descubrieran sus vínculos con el robo de señales cuando pertenecía a los Astros de Houston, y fue suspendido por un año de las Grandes Ligas. Pero la sanción no detiene los rumores sobre un posible retorno a los Medias Rojas una vez que finalice su prohibición. Durante un intercambio en Twitter con un aficionado, el viernes, Cora, de 44 años de edad, insinuó que podría haber terminado con sus actividades como piloto. Pero sus comentarios dejan abierta cualquier posibilidad. El aficionado le preguntó si ya habían concluido sus días como piloto, a lo que Cora respondió "Quizá quiero hacer algo más". Cora lideró a los Medias Rojas a 192 victorias en sus dos temporadas con el club, así como al campeonato de la Serie Mundial 2018. Bajo su supervisión, los Medias Rojas de 2018 supuestamente habían robado señales, aunque la investigación de las Grandes Ligas descubrió que el boricua no estaba enterado de lo que estaba sucediendo. Los Medias Rojas inicialmente lo reemplazaron y nombraron al piloto interino Ron Roenicke, lo que avivó de inmediato las especulaciones de que podrían volver a contratar a Cora. La etiqueta provisional de Roenicke fue eliminada el mes pasado, y su contrato expira al final de la temporada. Aunque los Medias Rojas ya declararon que no tenían planes de volver a contratar a Cora, el presidente Sam Kennedy dijo que es "un gran creyente en las segundas oportunidades". "Entiendo por qué la gente hace esa pregunta (sobre el regreso de Cora)", dijo el jefe de béisbol de los Medias Rojas, Chaim Bloom, a "Ordway and Fauria" de WEEI la semana pasada. Indicó que "entiendo que es una pregunta obvia que está al aire. Pero sólo quiero volver a lo que dije ese día. La razón por la que nos separamos de Alex no fue porque presumimos alguna participación o culpa en la investigación sobre los Medias Rojas". Agregó que "ahora tenemos a un piloto. Tenemos un muy buen piloto que nos gusta".