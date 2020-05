Primer día sin fallecidos por coronavirus en República Dominicana

Personal sanitario del Ministerio de Defensa realiza a una mujer una prueba rápida de covid-19 en Santo Domingo (República Dominicana). EFE/ Orlando Barría/Archivo

Santo Domingo, 17 may (EFE).- Por primera vez desde el pasado 26 de marzo, la República Dominicana registró un día sin nuevos fallecimientos por el coronavirus, según informó el Ministerio de Salud Pública este domingo. En las últimas 24 horas se produjeron 204 nuevos contagios en el país, por lo que el número total de personas infectadas ascendió a 12.314 y la cifra de muertes se mantuvo estable en 428, según los datos ofrecidos por el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, en una declaración a la prensa por internet. El ministro destacó que 645 personas están internadas en hospitales, de las cuales 145 permanecen en unidades de cuidados intensivos (UCI) y 59 de ellas necesitan ventilación. La tasa de ocupación hospitalaria se sitúa en el 40,64 % y las UCI están al 40,6 % de su capacidad, según los datos ofrecidos por el ministro, que felicitó a la población por haber contribuido a que "no se haya desbordado el sistema de salud nacional" por el "uso masivo" de mascarillas y por el cumplimiento de las medidas de distanciamiento físico. No obstante, el ministro reiteró que es necesario continuar cumpliendo con el uso de mascarillas, que es obligatorio en la calle, así como con las medidas de distanciamiento y de higiene, en momentos en los que el Gobierno se dispone a anunciar la eliminación gradual de las restricciones impuestas por la pandemia. "Ratificamos a toda la población que la unidad que hasta hoy ha permitido a todo el país lograr el mantenimiento bajo control del cóvid en la República no es un indicativo de que la epidemia ha pasado", apuntó. El presidente dominicano, Danilo Medina, va a hablar a la nación este domingo a las 20.00 hora local (00.00 GMT del lunes), para plantear las primeras medidas de flexibilización de las restricciones económicas y al movimiento de personas. El pasado martes, al solicitar al Congreso Nacional una nueva prórroga del estado de emergencia, Medina afirmó en una misiva que el país se está preparando para una "desescalada gradual y cuidadosa" de las restricciones. La República Dominicana está en estado de emergencia desde el pasado 19 de marzo para combatir la pandemia y el Congreso bicameral ha autorizado al Ejecutivo a extender este período hasta el 1 de junio venidero. La medida más estricta que se ha impuesto en el país es el toque de queda, que está en vigor desde las 17.00 hasta las 6.00 de la mañana, así como el cierre de empresas e instituciones no esenciales. Las autoridades dominicanas están especialmente empeñadas en que se realicen las elecciones presidenciales y legislativas, que fueron aplazadas al próximo 5 de julio y que, si no fuera por la pandemia, habrían tenido lugar este mismo domingo, 17 de mayo.