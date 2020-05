Nueva York ampliará lugares de test del COVID en sus cinco condados

People receive coronavirus Covid-19 antibody testing at the Delmont Medical Care drive up test site in Franklin Square, New York, USA, 22 April 2020.EFE/EPA/Peter Foley

Nueva York, 17 may (EFE).- La ciudad de Nueva York, el epicentro del coronavirus en este estado, contará con 123 nuevos lugares a través de sus cinco condados para realizar las pruebas del virus los siete días de la semana, en momentos en que los indicadores continúan bajando, informó este domingo el alcalde Bill de Blasio. De Blasio anunció que la ciudad se asoció con CityMD Urgent Care, el principal proveedor de servicios de urgencia, para realizar un total de 6.000 pruebas diarias del virus en las sedes de la compañía, que se hará cargo del coste para neoyorquinos sin seguro médico. Destacó durante su conferencia diaria que con esta asociación, la ciudad podrá evaluar ahora a 20.000 neoyorquinos por día y que la Universidad John Hopkins ha entrenado ya a 500 personas para hacer los rastreos y que otras mil personas están en ese proceso. Los primeros 100 rastreadores se incorporarán el próximo 24 de mayo y los restantes para el fin del mes. "Esto es solo el comienzo. Esperamos que ese ejército crezca al menos a 5.000, podría estar entre 5.000 y 10.000 antes de que todo esto termine, porque queremos poder llegar a todos los que necesitan esa conexión", indicó de Blasio, quien destacó que los principales indicadores del virus han continuado bajando pero "aún tenemos que mejorar y ser consistentes". Igualmente indicó que quienes arrojen positivo al COVID-19 y necesiten aislarse para no contagiar a sus familiares serán llevados a los hoteles con los que cuentan para las cuarentenas para evitar la propagación del virus. Explicó que a través de organizaciones comunitarias en cada condado contarán con "navegadores de recursos" que se encargarán de ubicarles en un hotel, de proveerles su comida y medicamentos y todo lo que necesiten durante su cuarentena. De Blasio indicó además que en cada condado habrá un lugar designado para las pruebas de anticuerpos para las que los neoyorquinos necesitan obtener una cita previa. El alcalde informó además durante su comparecencia diaria que se han confirmado ya 137 casos de niños con el síndrome inflamatorio multisistémico y que 66 de estos arrojaron positivos para COVID-19 o tenían anticuerpos contra el virus. "Perdimos a un niño por este síndrome y no queremos perder a otro, así que estamos haciendo un gran esfuerzo coordinando con proveedores de atención médica y particularmente pediatras en toda la ciudad" para evitarlo, afirmó. De Blasio destacó que en este momento "lo que más necesitamos es proteger a cada niño", por lo que exhortó los padres a estar atentos a los síntomas de fiebre, sarpullido y vómitos, para buscar atención médica de inmediato. Igualmente el alcalde indicó a los neoyorquinos ser consciente de que con la llegada del buen clima todos quieren salir de sus hogares y visitar las playas pero, reiteró, que éstas no abrirán para el próximo fin de semana festivo, como siempre ha ocurrido. El gobernador Andrew Cuomo anunció esta semana que las playas en el estado abrirán, decisión que tomó en conjunto con otros gobernadores de estados cercanos para evitar que el público viaje de un estado a otro, tras autorizar la reapertura de la economía en cinco zonas al norte del estado. En el resto de Nueva York, incluida la ciudad, extendió hasta el 28 de mayo las medida de aislamiento de su plan Nueva York en Pausa. De Blasio advirtió a los neoyorquinos que sólo permitirá caminar por la playa pero no nadar, ningún tipo de deportes, fiestas ni aglomeración de público y recordó que ninguna otra ciudad ha sido tan golpeada por la pandemia como Nueva York. "Estamos vigilando los indicadores, tenemos que ser listos, cuidadosos con eso. Lo que vamos a hacer es coger un día a la vez. No estamos listos aún", aseguró. También advirtió que de romper las reglas la policía intervendrá con los que las violen. Explicó que se colocarán cercas para controlar los puntos de entrada y aseguró que tomará la medida de restringir más las visitas a las playas si se rompen las reglas de distanciamiento social o de no nadar. Las playas podrían abrir totalmente para su uso más adelante durante el verano pero dependerá de los indicadores del COVID-19. El alcalde hizo además un llamado urgente a los neoyorquinos a donar al Banco de Sangre de la ciudad que en medio de la pandemia apenas cuenta con ese recurso para unos días.