Los museos se quedan vacíos en su Día Internacional

Madrid (EFE) 17 may.- Museos de todo el mundo hubieran celebrado mañana lunes por todo lo alto el Día Internacional de los Museos, pero por primera vez lo harán a puerta cerrada. Solo algunas pinacotecas de Alemania y Austria han reabierto y lo han hecho con extraordinarias medidas de distanciamiento y a medio gas, el resto trabaja para adaptarse a la nueva realidad y volver en las próximas semanas. La jornada de mañana, que tenía como lema "Museos por la igualdad: diversidad e inclusión", se ha trasladado testimonialmente al ámbito virtual y el ICOM -Consejo Internacional de Museos- la entidad organizadora, ha propuesto celebrar tres jornadas alternativas a partir del 14 de Noviembre, coincidiendo su aniversario. No habrá jornadas gratuitas con miles de apasionados del arte haciendo cola para aprovechar la entrada gratuita ni actividades especiales. No las habrá mañana, ni en mucho tiempo. La crisis del coronavirus cambiará la manera en que se visitan los museos, al menos hasta que dure la epidemia. FUTURO INCIERTO La crisis del coronavirus ha golpeado con fuerza al mundo de la cultura y los museos han sido de las instituciones más afectadas. El cierre supone un agujero económico para las entidades, y el futuro, con la caída del turismo mundial, no es muy alentador. Según un informe de la red de museos europeos NEMO (Network of European Museum Organisations) el 93 por ciento de los museos del mundo han cerrado por la crisis sanitaria, los más grandes pierden cada semana cientos de miles de euros (entre 100.000 y 600.000 euros), y los más pequeños ven en peligro su existencia a largo plazo por la falta de recursos. A la falta de venta de entradas se suma la paralización del calendario de exposiciones mundial y de los préstamos, una de los grandes vías de ingreso de los museos, especialmente para los museos españoles e italianos. Cuando reabran, la experiencia será completamente diferente: salas con aforo controlado, mascarillas y distancia de seguridad marcarán la nueva normalidad de los museos, y por lo menos por ahora, se acabaron las grandes exposiciones temporales y las estrellas serán las colecciones permanentes. Casi todos los museos europeos prevén abrir, si las condiciones sanitarias lo permiten, entre finales de mayo y junio, y muchos no tienen fecha fijada. En América, donde la crisis sanitaria ha golpeado más tarde, todavía no está claro cuándo podrán reabrir. SIN MASCARILLA EN BÉLGICA Y OBLIGATORIA EN ALEMANIA - ALEMANIA: Desde la semana pasada el Museo de Pérgamo, el Altes Museum, la Alte National Galerie y la Gemälde Galeríe en Berlín y varios museos de Munich y Colonia, están abiertas con aforo reducido y la obligación de llevar mascarilla. Los visitantes deben seguir unas rutas marcadas y las entradas se compran en internet para una franja horaria. - FRANCIA: La inmensa mayoría de los museos en París y el resto Francia permanecen cerrados, pese a que desde el pasado lunes los más pequeños pueden hacerlo. Salvo algún caso aislado, los primeros en recuperar la actividad lo harán el 16 de junio y serán las galerías municipales de París, comenzando por el Bourdelle, el Museo de la Liberación, la Casa de Balzac o el Museo de la Vida Romántica. El Louvre o el Orsay todavía no han fijado fecha, pero el Pompidou cuenta con reabrir en julio. - REINO UNIDO: Los centros de arte permanecerán cerrados al menos hasta el 4 de julio, fecha prevista para el comienzo de la última fase del plan del Gobierno británico. Abrirán sus puertas siempre y cuando consigan asegurar las medidas de distanciamiento físico entre los visitantes. - ESPAÑA: Los grandes museos españoles, como el Thyssen, el Prado o el Reina Sofía, no tienen por ahora fecha fijada de apertura, aunque todo apunta a que será en las últimas semanas de junio y si la epidemia lo permite. Cuando reabran, el plan del Gobierno impone una reducción del aforo a un tercio y la obligatoriedad de mantener una distancia de seguridad de dos metros entre visitantes, se eliminan folletos, consignas y audioguías. - AUSTRIA: Es uno de los países europeos más adelantados. La galería Belvedere, hogar de la mayor colección de cuadros de Gustav Klimt abrió esta semana, aunque solo parcialmente; la Albertina y el Leopold lo harán el 27 y el Museo de Historia del Arte el 30. Las condiciones son un visitante por cada 10 metros cuadrados de superficie total del museo, uso de mascarillas y distancia de seguridad obligatoria. - RUSIA: El segundo país del mundo en número de contagios de coronavirus abrirá sus museos a partir de mediados de julio, en caso de que la situación epidemiológica mejore. - BÉLGICA: Desde mañana, 18 de mayo, los museos y centros culturales belgas pueden abrir, aunque la vuelta dependerá de cada institución. Los Museos Reales de Bellas Artes de Bruselas reabrirán el 19 de mayo, con un circuito de una hora, sin audioguías y sin mascarilla. No tendrán tanta suerte las 300.000 personas que compraron entradas para la exposición de Jan Van Eyck en el Museo de Bellas Artes de Gante, una de las más esperadas del año. Los propietarios de las obras no han accedido a extender el préstamo más allá del 30 de abril, cuando la muestra finalizaba. - HOLANDA: Los museos esperan poder reabrir sus puertas el 1 de junio si continúan bajando los contagios. La reapertura se llevará a cabo con medidas muy estrictas de seguridad, lo que incluye un aforo máximo de 30 personas -incluidos los empleados- y la compra de entradas en línea con antelación para franjas horarias. El Rijkskmuseum y otras instituciones han pedido al Gobierno por carta la creación de un “fondo sólido” de apoyo. El daño cultural de la pandemia es "enorme y pone en peligro la supervivencia de la infraestructura cultural y los empleos", aseguran. ITALIA – El Gobierno permite abrir a los museos desde mañana, pero muchos han decidido esperar. En Roma, el Coliseo seguirá cerrado y los museos municipales, como los Capitolinos, todavía no sabe cuándo reabrirán. En Florencia, la Galería Uffizi baraja reabrir el 29 de mayo aunque todavía está por confirmar. Se da por descontado que los visitantes deberán usar la mascarilla. NUEVA YORK : Todos los museos de la ciudad, considerada el epicentro de la pandemia en EE.UU, permanecen cerrados al público y hasta el momento no se ha concretado una fecha para su reapertura, se espera que tarden semanas o meses en abrir. El sector de la cultura y el entretenimiento se encuentra en la última fase de desescalada prevista por las autoridades. ARGENTINA: La cuarta prórroga del aislamiento social argentino se extenderá hasta el 24 de mayo y mantiene la prohibición de abrir a los museos. El Museo Latinoamericano de Buenos Aires, el Nacional de Bellas Artes o el de Arte Moderno, cumplen más de dos meses cerrados. BRASIL: Las persianas de los principales museos brasileños permanecen bajadas. El país es uno de los más castigados por el coronavirus y sus principales instituciones de arte, el Museo de Arte de Sao Paulo (MASP), el Imperial de Río de Janeiro o el Instituto Inhotim de Brumadinho, no tienen fecha de vuelta. MÉXICO: Todos los museos permanecen cerrados desde finales de marzo y no tienen fecha fijada de apertura. Con motivo del Día Internacional de los Museos, el Museo de la Ciudad de México, el Museo Archivo de la Fotografía y el Museo Nacional de la Revolución, organizan visitas virtuales, funciones de teatro, charlas o conciertos. JAPÓN: Los museos japoneses permanecen cerrados debido al estado de emergencia decretado por el Gobierno, que en principio estará vigente hasta el 31 de mayo. Celia Sierra