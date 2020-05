López Obrador presenta un ensayo sobre política económica en tiempos de COVID-19

Fotografía cedida este sábado por la presidencia de México, del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante un mensaje desde Palacio Nacional de Ciudad de México (México). EFE/ Presidencia De México

México, 16 may (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó este sábado un ensayo sobre la nueva política económica que su gobierno debe seguir aplicando en el país y cómo profundizarla, a partir de la pandemia del COVID-19 que en este país ha dejado hasta ahora más de 4.700 decesos y más 45.000 casos de contagio. El mandatario explicó que el documento, de unas 30 cuartillas y que dedicó a fallecidos y enfermos de coronavirus y a sus familiares, lo escribió en su tiempo libre. Bajo el título: "La nueva política económica en los tiempos del coronavirus", López Obrador dijo, en un vídeo en redes sociales, que el texto tiene como eje principal "el dejar de ver a la economía sólo en función del crecimiento económico". Señaló que "no (se debe) estar pensando en que lo más importante es la medición que se hace del Productor Interno Bruto (PIB), no. El crecimiento tiene que ir acompañado de la democracia, la justicia, la honestidad, la austeridad y del bienestar". López Obrador dijo que el documento también va dirigido "a los sectores de más ingresos, para explicarles a ellos como se van beneficiar con esta política". López Obrador contó que en el texto explica que si se dispersan recursos a los sectores más necesitados "se fortalece la capacidad de consumo y se mejora la industria el comercio y se favorece a los sectores de más ingresos". Dijo que también habla de cómo con la entrada del Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá se reactivará la economía y llegará más inversión extranjera al país. Aseguró que el ensayo es para que la población conozca "qué es lo que estamos pensando, cuál es el fundamento teórico de la práctica de Gobierno, de las acciones que estamos llevando acabo". Apuntó que esa acciones "no son ocurrencias. Esto es producto de una reflexión y también de la experiencia, recogiendo los sentimientos de nuestro pueblo", dijo. Dijo que el modelo neoliberal tiene una falla "y esta derrumbándose, está en crisis porque se aplicó como receta para todo el mundo y no se tomaron en cuenta las realidades de cada país". Exuso que en la aplicación del modelo neoliberal en mexicano se tomó en cuenta la "gran corrupción" que prevalecía, ni el derroche ni los lujos que se llevaban a cabo desde el mismo gobierno. El presidente mexicano, muy a su estilo, decidió presentar el documento en la tribuna del Recinto Parlamentario de Palacio Nacional, donde se promulgó la Constitución de 1857.