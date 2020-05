Líder del PPE llama a "observar rigurosamente" los fondos para España e Italia

EFE/EPA/OLIVIER HOSLET/Archivo

Berlín, 17 may (EFE).- El líder del Partido Popular Europeo (PPE), el alemán Manfred Weber, se pronunció a favor de "observar rigurosamente" los fondos para la reconstrucción tras la pandemia que perciban España e Italia y a "controlar" que no destinen a resolver "agujeros presupuestarios". "Necesitamos controles estrictos para destinar estos fondos", afirma el líder de los populares europeos, en declaraciones a la edición dominical del diario "Die Welt". "Lo digo claramente: no puede ser que esos fondos se destinen a tapar agujeros presupuestarios o para pagar las jubilaciones", añade. Según Weber, el ciudadano europeo debe tener garantías suficientes de que los fondos que se articulen para paliar los estragos de la pandemia "tienen sentido" y que se destinan "correctamente". En líder del PPE en la Eurocámara lanza estas advertencias en relación a los llamados fondos de la reconstrucción -o "recovery funds"- aún en discusión entre los líderes comunitarios y a la espera de que la Comisión Europea (CE) concrete su propuesta. Junto a la alusión a los casos español e italiano, como socios europeos más afectados por la pandemia de la COVID-19, Weber se refiere a las "dudas" que le genera la República Checa y su "confianza más que limitada" en el proceder del primer ministro de ese país, Andrej Babis. Se espera que la CE concrete su plan de recuperación o reconstrucción el 27 de mayo. En ese plan se contempla una propuesta para el futuro presupuesto comunitario a largo plazo (2021-2027) y una para la creación de un fondo de recuperación. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha avanzado que el fondo de recuperación pondrá el foco en los países que más necesiten la ayuda. También confirmó que parte de la misma llegará en forma de subvenciones a fondo perdido, como reclaman España o Francia, las cuales se combinarían con préstamos. Alemania, junto con otros socios, se ha opuesto a la emisión de deuda compartida -o eurobonos- e insiste en vincular ese fondo a los presupuestos del bloque.