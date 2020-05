La NBA busca alternativas para llenar sus campos de juego

En la imagen el comisionado de la NBA, Adam Silver. EFE/ Etienne Laurent/Archivo

Nueva York (EE.UU.), 16 may (EFE).- La NBA está buscando alternativas para jugar partidos con cierto número de aficionados, aunque el comisionado Adam Silver preparó a los jugadores para jugar sin asistentes a los campos de juego. Pero Silver manejó la posibilidad de que los partidos podrían llevarse a cabo frente a multitudes limitadas. "No es lo que quisiéramos, pero puede ser nuestra realidad por un tiempo", dijo Silver a los jugadores. Les dijo que "puede ser que habrá un punto en el que podamos traer a una parte de nuestros aficionados y que se sienten con distancia de cada tercer asiento". Silver indicó que "Suponiendo que no llegue una vacuna en el corto plazo, ¿hay cosas que podamos hacer en nuestros campos de juego en los que quizá no podamos tener 19.000 personas, pero quizás podamos tener 5.000 u 8.000? Quizá hay protocolos que lo permiten?". Por el momento ni la NBA ni ninguna otra liga de deporte profesional sabe en qué momento pueda volver a llenar sus campos de juego, pero todas están tratando de encontrar la clave para lograrlo. Aunque muchos jugadores han dicho que consideran necesario el bullicio de los asistentes mientras juegan, la razón principal es económica.