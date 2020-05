La Fed advierte que la recuperación podría "extenderse" hasta fin de 2021

Imagen de archivo del presidente de la Reserva Federal (Fed) Jerome Powell. EFE/ Michael Reynolds/Archivo

Washington, 17 may (EFE).- La recuperación económica completa en EE.UU. tras la crisis provocada por el coronaovirus SARS-CoV-2 podría "extenderse" hasta final de 2021, advirtió este domingo Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal (Fed). "Podría tomar un tiempo. Podría tomar un periodo de tiempo. Podría extenderse hasta finales del próximo año. Realmente no lo sabemos", dijo Powell según los extractos adelantados de una poco habitual entrevista en el programa "60 Minutes" de la CBS, que será emitida esta tarde. No obstante, se mostró "optimista" acerca de la eventual recuperación económica en el país pese a la "incertidumbre" actual. "A largo plazo e incluso a mediano plazo, no querrías apostar contra la economía de EE.UU.", agregó el presidente del banco central estadounidense. Powell indicó que "asumiendo que no hay una segunda ola de coronavirus" prevé que "la economía repunte ininterrumpidamente a lo largo de la segunda mitad de este año". Pero, precisó, que para que haya un recuperación integral, "la gente tiene que estar completamente confiada, y eso puede que tenga que esperar la llegada de una vacuna". El presidente estadounidense, Donald Trump, ha marcado como objetivo contar con una vacuna para final de este año año, pero los expertos son más prudentes y apuntan al menos hasta comienzos de 2021 para que esté ampliamente disponible. Para paliar los estragos económicos, la Fed ha lanzado todo su arsenal monetario con inyecciones masivas de liquidez en los mercados financieros, compras masivas de deuda y ha bajado los tipos de interés prácticamente a 0 %. Powell ha instado, asimismo, al Congreso a tomar medidas fiscales adicionales para hacer frente a una "crisis sin precedentes", que ha llevado ya a más de 36 millones de estadounidenses a solicitar las ayudas de desempleo. "Es un momento de gran sufrimiento y dificultad y ha llegado tan rápido y con tal fuerza que realmente no puedes poner en palabras el dolor que gente está sufriendo y la incertidumbre que están encarando", agregó. Según una encuesta de la Fed publicada esta semana, casi el 40 % de los hogares que ganan menos de 40.000 dólares al año han perdido un empleo en marzo. El primer cálculo de evolución del Producto Interno Bruto (PIB) del primer trimestre del año registró una contracción del 4,8 %, pero se espera que las cifras del segundo trimestre sean mucho más dramáticas. Asimismo, el desempleo en el país se disparó en abril 10,3 puntos porcentuales, hasta alcanzar una tasa del 14,7 %, cifra no vista desde hace 70 años, como consecuencia de la oleada de despidos. Estados Unidos cuenta actualmente con más de 1,4 millones de casos confirmados de COVID-19 y roza los 90.000 fallecidos, de acuerdo al recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.