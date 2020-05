La cadena perpetua para violadores de niños avanza en el Congreso colombiano

Pese a que la Cámara aprobó el proyecto, algunos congresistas y abogados consideran que la cadena perpetua no protege a los menores porque en Colombia no se garantiza la justicia a las víctimas. EFE/Leonardo Muñoz/Archivo

Bogotá, 17 may (EFE).- La Cámara de Representantes de Colombia aprobó un proyecto de acto legislativo para implementar la cadena perpetua para los asesinos y violadores de menores de edad, por lo que a la iniciativa ahora será debatida en el Senado que tomará una decisión definitiva. Con 135 votos a favor y 22 en contra, la plenaria de la Cámara aprobó el proyecto que prevé que "cuando se cometan los delitos de homicidio doloso, secuestro, tortura, acceso carnal o actos sexuales abusivos con menores y adolescentes, se podrá imponer hasta la pena de prisión perpetua". "Esta pena será revisable en un plazo de veinticinco años, es decir que transcurrido este tiempo de la condena, algunos expertos evaluarán al procesado para mantener la condena o dejarlo en libertad", señaló la Cámara en un comunicado tras la sesión del sábado, que fue semipresencial por la pandemia del coronavirus. El representante Edward Rodríguez, del oficialista partido Centro Democrático, calificó la aprobación de la iniciativa en la Cámara como "una muy buena noticia para el país". "El que la hace la paga, vamos por buen camino a cuidar a nuestros niños", dijo Rodríguez en un video publicado en sus redes sociales. El proyecto de acto legislativo también propone que se formule una política pública integral para proteger a los menores de edad y que esté fundamentada en alertas tempranas, educación, prevención, acompañamiento sicológico y la garantía de que haya una condena cuando sus derechos sean vulnerados. "Las lágrimas y el dolor no pueden ser la única respuesta que se le puede entregar a millones de colombianos que han perdido a sus hijos por un asesinato o por una violación", dijo, por su parte, el representante César Lorduy, del partido de derechas Cambio Radical. CRÍTICAS A LA INICIATIVA Pese a que la Cámara aprobó el proyecto, algunos congresistas y abogados consideran que la cadena perpetua no protege a los menores porque en Colombia no se garantiza la justicia a las víctimas. "Rechazamos el abuso sexual contra menores. La cadena perpetua no los protege de los violadores. (El) 80 % de impunidad en estos casos es muestra de las fallas del sistema judicial. No es la cadena perpetua la solución, debe ser la verdadera aplicación del sistema judicial", dijo María José Pizarro, de la izquierdista lista de la Decencia. También manifestó su rechazo a la decisión Luis Alberto Albán, representante del partido FARC, quien afirmó que "en la justicia actual hay herramientas jurídicas suficientes para garantizar que una persona que ataque sexualmente a un niño, pueda recibir una pena hasta de 60 años". "No caigamos en el populismo punitivo con medidas que no garantizan bajar los índices del delito, hay que trabajar en la prevención y en el acompañamiento integral a las víctimas", expresó el congresista de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC). El proyecto de cadena perpetua para violadores es impulsado por el presidente colombiano, Iván Duque, quien ha manifestado desde que asumió el cargo en agosto de 2018 que en el país no se pude "seguir viendo más atropellos en contra de la infancia".