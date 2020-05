Escultor y médicos mexicanos se unen contra escasez de insumos en pandemia

Fotografía del 15 de mayo de 2020 del escultor y artista visual, Ricardo Atl (d), trabajando en el diseño de una caja de aerosol para que los doctores mexicanos se protejan de COVID-19, en Ciudad de México (México). EFE/José Méndez

México, 17 may (EFE).- La carencia de insumos médicos y los altos contagios del personal de salud llevaron al escultor Ricardo Atl a destinar su talento a una nueva causa: diseñar una caja de aerosol para que los doctores mexicanos se protejan en la fase más crítica del brote de COVID-19 en el país. El artista visual se quedó sin trabajo cuando la pandemia llegó a México hace dos meses y medio, pero "encontró la oportunidad" de ayudar con un equipo para que los médicos se protejan al intubar un paciente con COVID-19, cuenta en una entrevista con Efe. "El trabajo artístico tiene un componente técnico muy específico y ese componente, en este caso, era mucho más productivo ponerlo al servicio de las necesidades de los doctores, la práctica médica, sus necesidades específicas en un quirófano, introducir un elemento nuevo a esos espacios", explica. Su iniciativa ha entregado 36 de estas cajas a 11 hospitales públicos de la Zona Metropolitana del Valle de México que conforman Ciudad de México y el Estado de México, la zona más afectada por la pandemia, con un conjunto de 20.968 casos, el 44,48 % de los 47.144 nacionales. Con 1.756 fallecidos, estas dos entidades también concentran más de la tercera parte de las 5.045 muertes del país registradas hasta el sábado. LA CAJA DE AEROSOL Al descubrir un dispositivo similar en Taiwán, el escultor adaptó el modelo para México con un costo promedio de 1.100 pesos (unos 45 dólares) por cada caja de aerosol, llamada así por las gotas de saliva que expulsan los pacientes cuando los intuban. Además de construirlos en un taller y donarlos, el artista publicó los planos en su página web para que cualquiera los consulte gratis. "Es un trazo que yo hice pensando en la forma más efectiva de construcción y en que pudieran ser libres y construidos en cualquier lugar. La meta es evitar que los doctores se infecten, brindarles una barrera más porque es en el momento en el que hacen la intubación cuando están más expuestos", describe. Para cumplir con los estándares, Atl trabaja con Amanda Ghenno, anestesióloga de la Secretaría de Salud de Ciudad de México, donde ha intubado pacientes sospechosos de COVID-19. "Nos hemos dado cuenta de que estamos expuestos constantemente a infecciones, que no estábamos tomando los cuidados adecuados y, seguramente, a partir de esta pandemia va a cambiar nuestra forma de trabajar", comenta la doctora. PERSONAL EN RIESGO El personal sanitario representaba casi un cuarto del total de contagios de COVID-19, el 23,52 %, en el último reporte del tema que presentó la Secretaría de Salud (SSa) esta semana. Asimismo, México reconoce la muerte de 111 médicos, enfermeras y otros especialistas por el coronavirus, de los que casi la mitad laboraban en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y poco más de un tercio en la SSa. "El contagio es un riesgo constante para nosotros, es una situación difícil, tenemos que estar con el equipo de protección todo el tiempo, el cual es bastante incómodo y caro", relata Ghenno. "En nuestras instituciones nos entrega el equipo, pero aún así, no hay sistema de salud que aguante los gastos generados por una pandemia como esta, entonces tarde o temprano va a haber un desabasto", añade. Muestra de ello es el nivel de ocupación de los hospitales de Ciudad de México, donde el 73 % de las camas generales están llenas al igual que 56 % de aquellas con ventiladores. En el país, la ocupación general es del 37 % y la de respiradores es del 30 %. MOMENTO SOLIDARIO Ante la crisis, es hora de que la comunidad artística se acerque a otros gremios, opina Atl. "Fue muy importante poner mis conocimientos técnicos y de construcción de prototipos al servicio de la causa. No es tan importante en este momento, para mí, las labores de entretenimiento o de difusión de la cultura o preservación de otros valores como la capacidad propia de construir", menciona. Al advertir que es una protección que llegó para quedarse, Ghenno pide revalorar el trabajo de los médicos con un donativo a la causa. "Me gustaría invitar a la gente a que nos apoyen y donen para seguir con esta campaña. A pesar de que hemos tenido una buena respuesta y el posicionamiento de la caja, los donadores no son tantos", concluye.