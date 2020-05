El Maguncia remonta dos goles de desventaja y empata en Colonia

EFE/EPA/LARS BARON

Berlín, 17 may (EFE).- El Maguncia logró este domingo un importante punto en la lucha contra el descenso al empatar 2-2 a domicilio ante el Colonia tras remontar una desventaja de dos goles. Antes del arranque sonó el himno del Colonia, del "FC Kölle", como se conoce al equipo en dialecto renano. El himno siempre ha tenido algo de sabor a carnaval y el carnaval renano fue uno de los factores que precipitó el crecimiento de contagios de coronavirus en Renania del Norte-Wesfalia. El Maguncia también es un club de una zona de carnaval aunque de la otra Renania, de Renania-Palatinado. El Colonia afrontaba el partido desde la novena plaza, un poco en tierra de nadie, mientras que el Maguncia partía desde el decimoquinto puesto, cerca de la zona de descenso Los locales tuvieron el mejor comienzo en el campo. En el minuto 4 Mak Uth fue derribado dentro del área por Niakhaté, en una jugada que se inició con un pase largo que el colombiano Jhon Córdoba prolongó de cabeza al área donde el centrocampista fue objeto de falta cuando intentaba controlar. El propio Uth asumió el lanzamiento del penalti, que se demoró bastante por la revisión del VAR en torno a un posible fuera de juego de Córdoba Uth no perdió los nervios y marcó con un remate raso al poste izquierda. El meta, Florian Müller, adivinó la esquina pero no llega. Tras el gol de Uth, el Maguncia fue el equipo más activo y que mejores llegadas tuvo a lo largo del primer tiempo. En el minuto 12, Boetius tuvo el empate en sus pies, tras buena jugada de Karim Onisiwo, pero el central Toni Leistner se lanzó sobre su disparo y desvió la pelota a saque de esquina. En el 29 fue Oniswo el que estuvo cerca con un remate ante el que el meta del Colonia, Timo Horn, reaccionó con una gran parada. El Colonia no volvió a aparecer con cierto peligro sino hasta el final del primer tiempo, primero con un remate desde fuera del área de Florian Kainz en el 44. En la segunda parte, el Colonia tuvo más iniciativa, en el 50 llegó el primer aviso con un remate de Córdoba por encima de la portería. En el 53 llegó el segundo, con un remate de cabeza de Kainz a centro de Dominick Drexler desde la derecha al segundo palo. El Colonia jugaba mejor y el Maguncia parecía haber perdido el impulso que había mostrado en la primera parte pese a la desventaja cuando de pronto llegó el descuento en el minuto 61. La jugada se originó en un pase al área de Quaison a Baku que centro el balón al área pequeña donde Awoniyi logró meter el pie para meter otra vez al Maguncia en el partido. El empate llegó en el 72 en una jugada individual de Kunde que se coló por entre toda la defensa del Colonia antes de definir con tiro raso. Había partido. En el 78, el Colonia tuvo una buena llegada con un cabezazo ligeramente desviado de Córdoba. Y poco después llegó el Maguncia, cuando Horn salvó ante Onisiwo. Pero el marcador no se movió y el choque se cerró con tablas.