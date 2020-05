Ecuador reporta 2.736 muertos y 33.182 contagiados por coronavirus

Policía con trajes especiales y personal sanitario asisten a una persona que yace en el piso, tras desplomarse y donde criminalística de la policía realizo las pruebas de COVID-19 y determino que falleció por otras causas,en una calle de Quito (Ecuador). EFE/José Jácome/Archivo

Quito, 17 may (EFE).- La cifra de decesos confirmados por COVID-19 ascendió este domingo a 2.736, mientras que la de muertes probables por esa enfermedad totaliza 1.654 en Ecuador, donde los contagiados llegaron a 33.182, según los datos oficiales. Hasta el momento se han tomado 95.047 muestras para el coronavirus SARS-CoV-2 entre PCR y pruebas rápidas. Un total de 14.477 de los casos confirmados se encuentran estables en aislamiento domiciliario, 385 hospitalizados en situación estable y 189 con pronóstico reservado. De acuerdo al boletín diario de estadísticas del Ministerio de Salud, 3.433 pacientes se han recuperado, 3.272 han recibido el alta hospitalaria y 8.740 el alta epidemiológica. Con base en resultados de las pruebas PCR, la provincia del Guayas, la más castigada por el COVID-19 reporta 13.055 casos. A Guayas le siguen las provincias de Pichincha, cuya capital es Quito, (2.582), Manabí (1.528), Los Ríos (1.215), El Oro (920), Azuay (693) y Santa Elena (648), Santo Domingo de los Táschilas (576), Esmeraldas (456), Tungurahua (345), Loja (300). El resto de provincias tienen menos de 300 casos cada una. El 56 % de los contagiados son hombres y, por grupo etario, el 55,8 % está en el rango de 20 a 49 años, seguido por el de 50 a 64 años (24,8 %), y el de más de 65 (16,3 %). Menores porcentajes se registran en personas por debajo de los 19 años, según las cifras oficiales. Desde el pasado 16 de marzo, la población de Ecuador se encuentra en aislamiento domiciliario y masivo. No obstante, las autoridades del Gobierno nacional han aplicado un sistema de "semaforización" para el levantamiento paulatino y coordinado de las restricciones a la movilidad humana, de vehículos y la vuelta progresiva a las actividades laborales. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, anunció este domingo que Ecuador exigirá a quienes deseen ingresar en el país la presentación de pruebas PCR de diagnóstico de coronavirus, que certifiquen que el pasajero está libre de la enfermedad. "Para viajar a Ecuador será obligatoria la prueba PCR que certifique que el pasajero dio negativo, realizada máximo 72 horas antes de embarcar", informó en su cuenta de Twitter y apuntó que la obligatoriedad "inicia este día jueves a la media noche". Mientras tanto, quienes lleguen serán sometidos a pruebas rápidas, señaló al revelar, sin más detalles, que dos pasajeros "llegaron al país no solo conociendo que eran COVID positivo sino que habían abandonado su hospitalización ¡para viajar!. Casos como estos obligan a tomar nuevas precauciones".