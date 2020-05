Ecuador exigirá a sus visitantes pruebas PCR, con dato negativo para coronavirus

Viajeros piden información en los counter en el aeropuerto internacional Mariscal Sucre, en Quito (Ecuador). EFE/ Elías L. Benarroch/Archivo

Quito, 17 may (EFE).- Ecuador exigirá a quienes deseen ingresar en el país la presentación de pruebas PCR de diagnóstico de coronavirus, que certifiquen que el pasajero está libre de la enfermedad, informó este domingo la ministra de Gobierno, María Paula Romo. "Para viajar a Ecuador será obligatoria la prueba PCR que certifique que el pasajero dio negativo, realizada máximo 72 horas antes de embarcar", informó en su cuenta de Twitter y apuntó que la obligatoriedad "inicia este día jueves a la media noche". Mientras tanto, quienes lleguen serán sometidos a pruebas rápidas, señaló al revelar, sin más detalles, que dos pasajeros "llegaron al país no solo conociendo que eran COVID positivo sino que habían abandonado su hospitalización ¡para viajar!. Casos como estos obligan a tomar nuevas precauciones", dijo. Al informar sobre otras decisiones adoptadas por el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE-N) entre el viernes y sábado pasados, Romo indicó que se autorizaron los proyectos piloto del sector comercial en la ciudad andina de Cuenca (sur). Además, del sector automotriz y textil en Quito y de restaurantes en el cantón Samborondón, de la provincia costera del Guayas, una de las más afectada por el coronavirus en Ecuador. Asimismo, dijo que el deporte profesional y los deportistas de elite, podrán reiniciar entrenamientos. Sin embargo, campeonatos y competencias "podrían retomarse apenas en julio, previa valoración de los indicadores de salud y sin público". El COE nacional decidió también informar a la Fiscalía General del Estado sobre el presunto "incumplimiento de orden legítima de autoridad competente, en casos en que se está impidiendo el funcionamiento de corredores logísticos y/o la operación de sectores autorizados", dijo la funcionaria. Según el Gobierno, la cifra de decesos confirmados por COVID-19 ascendió el sábado a 2.688, mientras que la de muertes probables por esa enfermedad totalizó 1.632 en Ecuador, donde los contagiados llegaron a 32.723. Hasta el sábado se habían tomado 93.344 muestras para coronavirus SARS-CoV-2 entre PCR y pruebas rápidas. Un total de 14.126 de los casos confirmados (23.786 por PCR y 8.937 por pruebas rápidas) se encontraban estables en aislamiento domiciliario, 404 hospitalizados en situación estable y 195 con pronóstico reservado. Con base en resultados de las pruebas PCR, la provincia del Guayas reportaba 12.907 casos. A Guayas le seguían las provincias de Pichincha, cuya capital es Quito, (2.520), Manabí (1.468), Los Ríos (1.179), El Oro (907), Azuay (671) y Santa Elena (644), Santo Domingo de los Táschilas (558), Esmeraldas (417) y Tungurahua (337). El resto de provincias tenían el sábado menos de 300 casos cada una, de acuerdo al reporte que se actualiza cada día. Desde el pasado 16 de marzo, la población de Ecuador se encuentra en aislamiento domiciliario y masivo. No obstante, las autoridades del Gobierno nacional han aplicado un sistema de "semaforización" para el levantamiento paulatino y coordinado de las restricciones a la movilidad humana, de vehículos y la vuelta progresiva a las actividades laborales. Las autoridades de cada localidad toman la decisión del color en que debe estar su jurisdicción en la semaforización epidemiológica y la comunican al Comité de Operaciones de Emergencia Nacional.