Cuba suma cuarto día sin fallecidos por COVID-19 y reporta 10 nuevos casos

Dos hombres transitan en bicicleta por una carretera usando mascarillas como medida de protección contra el coronavirus este sábado en La Habana (Cuba). EFE/Yander Zamora

La Habana, 17 may (EFE).- Cuba sumó este domingo cuatro días consecutivos sin fallecidos por COVID-19 y detectó diez nuevos casos positivos para un total de 1.872 diagnosticados, según el informe diario del Ministerio de Salud Pública (Minsap). Las muertes por causa del coronavirus se mantienen en 79 desde el pasado miércoles, lo que representa una letalidad del 4,2 %. El director de Epidemiología del Minsap, Francisco Durán, explicó en una conferencia de prensa que en el primer cuatrimestre de 2020, en Cuba se registraron 38.030 defunciones, cifra que consideró "sumamente importante" pero que denota un comportamiento similar al año anterior. El especialista detalló que la primera causa de muerte son las enfermedades del corazón, a las que siguen los tumores malignos, enfermedades cerebrovasculares y en cuarto lugar la influenza y neumonía, que este año -aseguró- no han presentado un incremento significativo. ÚLTIMOS CONTAGIOS Tras el repunte de 22 casos contabilizados ayer sábado, los últimos diez contagios -5 hombres y 5 mujeres- son todos cubanos, seis de ellos se mostraban asintomáticos y fueron encontrados entre 2.083 muestras analizadas para un acumulado de 81.917 muestras PCR realizadas. "Se trata del porcentaje de reactividad más bajo de muestras procesadas en un día", señaló Durán. De los diez nuevos casos, 8 (80 %) son contactos de casos confirmados anteriormente y en los otros dos (20%) no se ha precisado la fuente de infección. De los 1.872 pacientes confirmados en Cuba con la enfermedad, en 59 casos (3,2 %) no se ha podido trazar el origen del contagio y el 49,7 % del total se mostraba asintomático en el momento del diagnóstico. Esta es la segunda jornada consecutiva en la que la provincia de Matanzas -esta vez con siete nuevos casos positivos- supera a la vecina La Habana, que solo registró tres. LOS PACIENTES En este momento, son 296 los pacientes activos con la enfermedad, y 286 de ellos presentan una evolución clínica estable. Hay tres pacientes en estado crítico (uno más que ayer) y siete graves (dos más que en la pasada jornada). Un día más las altas médicas (35) superaron a los nuevos diagnósticos, para un total de 1.495 pacientes recuperados en la isla. Este domingo se encontraban ingresados en hospitales de todo el país 1.048 pacientes, de los cuales 730 clasifican como sospechosos. Otras 3.242 personas son vigiladas en sus hogares por el sistema de atención primaria. Cuba se mantiene en fase pre-epidémica con transmisión autóctona limitada de COVID-19, con medidas preventivas como la suspensión del transporte público, el cierre de fronteras salvo casos excepcionales y la clausura de escuelas y los mayores centros comerciales. El uso de la mascarilla es obligatorio en espacios públicos y, aunque no hay confinamiento forzado, se ha pedido a los ciudadanos no salir de casa excepto para actividades imprescindibles como ir al mercado o hacer trámites.