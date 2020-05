China dice que se opone a las últimas medidas de EEUU contra Huawei

FOTO DE ARCHIVO: Una tienda Huawei recién abierta en Xian, provincia de Shaanxi, China, el 22 de agosto de 2019. REUTERS/Stringer

PEKÍN, 17 may (Reuters) - El Ministerio de Comercio de China dijo el domingo que se opone firmemente a las últimas normas de los Estados Unidos contra Huawei y tomará todas las medidas necesarias para salvaguardar los derechos e intereses de las empresas chinas. El Ministerio dijo en un comunicado que insta a los Estados Unidos a detener inmediatamente las acciones equivocadas. El viernes, la administración Trump bloqueó el suministro global de chips a la empresa de equipos de telecomunicaciones Huawei Technologies -que se encuentra en la lista negra-, impulsando los temores a que haya represalias por parte de China y a que golpee las acciones de los productores estadounidenses de equipos de fabricación de chips. La nueva normativa entró en vigor el viernes, pero tendría un período gracia de 120 días. El periódico estatal chino Global Times, citando una fuente no identificada, informó que Pekín, en respuesta a las nuevas restricciones sobre Huawei, estaba dispuesto a poner a las empresas estadounidenses en una "lista de entidades no fiables" como parte de una serie de medidas defensivas. Estas contramedidas incluyen el lanzamiento de investigaciones y la imposición de restricciones a las empresas de EEUU como Apple Inc, Cisco Systems Inc y Qualcomm Inc. "Estados Unidos ha utilizado el poder nacional y ha usado la llamada preocupación por la seguridad nacional como excusa, y ha abusado de los controles de exportación para seguir suprimiendo algunas empresas particulares en otros países", dijo el domingo el Ministerio de Comercio de China en una declaración.

