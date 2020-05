Chile alcanza récord de decesos diarios por COVID-19, los casos rozan los 44.000

Una mujer con una mascarilla como medida para evitar el contagio con coronavirus espera este sábado junto a un mural con la cara del cantautor chileno Víctor Jara en la Plaza Italia durante el primer día de cuarentena obligatoria para toda la Región Metropolitana este sábado en Santiago (Chile). EFE/Alberto Valdés

Santiago de Chile, 17 may (EFE).- Las autoridades del Ministerio de Salud de Chile informaron este domingo que en las últimas 24 horas se produjeron 29 decesos, cifra récord de muertes diarias por el COVID-19 en el país, con lo que el número total de fallecidos llega a 450, mientras que con 2.353 nuevos casos detectados, los contagios ya suman 43.781. De los nuevos casos reportados, 2.024 corresponden a pacientes con síntomas, mientras que los 329 restantes serían asintomáticos. Respecto a la cantidad de pacientes que se encuentran conectados a ventilación mecánica, el subsecretario de Redes Asistenciales Arturo Zúñiga cifró en 624 personas. De ellas, 131 estarían en estado crítico. En cuanto a ventiladores disponibles, la autoridad aseguró que se cuentan con 569 aparatos y que el 91% de las camas críticas de la región Metropolitana se encuentran ocupadas. Sobre la cantidad de exámenes PCR que han sido administrados, el subsecretario Zúñiga informó que en las últimas 24 horas se realizaron 13.171 testeos, elevando la cifra total de exámenes PCR tomados en el país a 363.496. "Esta es una cifra que nos ubica en el primer lugar de los países de la región", dijo Zúñiga en referencia a la cantidad de tests a nivel nacional que se han implementado. Al ser consultado por la posibilidad de que la cuenta pública nacional del próximo 1 de junio sea telemática, el ministro de Salud Jaime Mañalich respondió: "no tengo información y no corresponde a nuestra cartera pronunciarse sobre esa materia", dejando la incógnita sobre el devenir de la celebración del evento que año a año encabeza el presidente de Chile en el Congreso. La preocupación surge luego de que dos senadores chilenos hayan sido diagnosticados con coronavirus, lo que obligó a ministros de las carteras de Hacienda, Desarrollo Social y Secretario General de la Presidencia a testearse, así como también al propio presidente Sebastián Piñera, quien dio negativo. La capital de Chile, que alberga a más del 40 % de la población chilena se encuentra totalmente paralizada desde la noche del viernes en una cuarentena que busca frenar la notable alza en los casos diarios y muertes que se han registrado en los últimos días. Según datos de la estadounidense Universidad Johns Hopkins, con los 43.781 casos totales, Chile se consolida como el cuarto país latinoamericano con mayor cantidad de contagios, siendo superado por México, Perú y Brasil, que es el foco de la pandemia en la región.