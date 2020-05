Artistas rusos homenajean a médicos con grafiti cerca de un hospital de Moscú

Un llamativo grafiti que retrata a un médico rompiendo un papel con el nombre de la enfermedad que ha puesto patas arriba todo el planeta apareció esta semana cerca de un hospital en las afueras de Moscú, acaparando la atención tanto de los sanitarios como de los vecinos de la localidad. EFE/ Serguéi y Mijaíl Eroféev

Moscú, 17 may (EFE).- Un llamativo grafiti que retrata a un médico rompiendo un papel con el nombre de la enfermedad que ha puesto patas arriba todo el planeta apareció esta semana cerca de un hospital en las afueras de Moscú, acaparando la atención tanto de los sanitarios como de los vecinos de la localidad. Los creadores del trabajo "Gracias a los médicos" son los artistas urbanos Serguéi y Mijaíl Eroféev, autores del famoso grafiti de Lionel Messi que dio la vuelta al mundo durante el Mundial de Rusia al ubicarse cerca de la base de entrenamiento de la selección argentina. Los dos hermanos han pintado decenas de murales bajo su ya conocida firma #esat78b, pero esta vez la actualidad les hizo abordar un tema bastante complejo. "En realidad, pensamos dos veces si había que desarrollar esa idea o no, por si no todos querían volver a acordarse (de la pandemia y sus efectos)", cuenta Mijaíl a Efe. Sin embargo, una vez que el lugar fue seleccionado - cerca del Hospital Nº1 de la localidad de Krasnogorsk - las dudas se disiparon. "Comenzamos a recibir (en redes sociales) mensajes de médicos que nos felicitaban por el trabajo", recuerda. Los hermanos ya tienen en mente nuevos proyectos para apoyar a los médicos pero primero, dicen, hay que llegar a acuerdos con las autoridades locales. Según los últimos datos, Rusia acumula más de 280.000 casos de COVID-19, enfermedad que ha segado 2.631 vidas, entre ellas las de varios sanitarios que se encuentran en primera línea de la lucha contra la enfermedad. Este domingo el gobierno de la región de Uliánovsk, en el suroeste del país, decidió bautizar uno de los hospitales locales con el nombre de un médico que falleció poco después de contraer la COVID-19.