Argentina reporta 327 nuevos casos de COVID-19, que ascienden a 7.805

La ciudad de Buenos Aires sigue siendo el distrito con más casos confirmados hasta el momento, con un total de 3.026, de los cuales 193 fueron reportados este sábado. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Buenos Aires, 16 may (EFE).- Argentina confirmó este sábado 327 nuevos casos del COVID-19, pero no se han registrado en las últimas horas fallecimientos por el coronavirus SARS-CoV-2. El reporte diario vespertino que difunde el Ministerio de Salud argentino indicó que desde el último informe emitido en la mañana de hoy -cuando se reportaron siete decesos- no se registraron nuevas muertes, que se mantienen entonces en un total de 363. En tanto, con los 327 positivos confirmados este sábado, el número total de contagios registrados desde el 3 de marzo es de 7.805. De ese total, 987 son importados (12 %), 3.482 son contactos estrechos de los casos confirmados (44,6 %), mientras que 2.372 (30,4 %) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. La ciudad de Buenos Aires sigue siendo el distrito con más casos confirmados hasta el momento, con un total de 3.026, de los cuales 193 fueron reportados este sábado. Le sigue la provincia de Buenos Aires, con un total de 2.594 casos confirmados. El número de pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos asciende a 151, mientras que 2.534 personas contagiadas ya han sido dadas de alta. Hasta el momento, en Argentina, donde rigen medidas de aislamiento desde el 20 de marzo, se han realizado un total de 100.362 test para detectar el virus, con una tasa de 2.211 pruebas por cada millón de habitantes. A partir de esta semana, el Gobierno argentino dispuso una reapertura progresiva de actividades económicas en todo el país, excepto en la capital y el área metropolitana que la rodea, donde está concentrado el 70 % de todos los casos a nivel nacional y donde se ha incrementado el número de positivos y fallecidos en las últimos días. Actualmente, los principales focos de contagio en la capital y su periferia están en los barrios vulnerables, donde se ha lanzado un plan para detectar personas con síntomas y evitar nuevas transmisiones. En la ciudad de Buenos Aires se amplió desde este martes el número de actividades comerciales permitidas durante la cuarentena, una decisión que se evaluará la próxima semana en función del ritmo de crecimiento de los casos de coronavirus. También desde este sábado rige la posibilidad de que en los fines de semana los niños puedan salir de sus casas acompañados por uno de sus padres para paseos recreativos de no más de una hora en cercanías de sus hogares y respetando las medidas sanitarias preventivas, como la distancia social.