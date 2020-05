Rusia exhibirá su cultura en la red en el marco de una atípica Noche de los Museos

EFE/EPA/ANATOLY MALTSEV/Archivo

Moscú, 16 may (EFE).- Los museos rusos continúan cerrados por la pandemia de la COVID-19, pero el país decidió participar este sábado y domingo en la Noche de los Museos con numerosos actos para exhibir sus tesoros culturales a un público virtual. Este año la iniciativa tendrá lugar en Rusia por decimocuarta vez consecutiva, pero será la primera vez que los amantes de la cultura no acudan personalmente a los numerosos museos que alberga este país. La mayoría de los actos, que incluirán tres centenares de exposiciones virtuales, estarán disponibles en la web culture.ru. Entre las propuestas más curiosas figura la del Museo de Bellas Artes Pushkin, que ofrece a los moscovitas "burlar" la cuarentena para recorrer el mundo de la cultura de la mano de sus obras. La muestra, ofrecida por la conocida institución moscovita, permitirá a sus espectadores virtuales sumergirse en los mundos y las culturas del pasado con ayuda de una excursión ideada por el artista Dmitri Gutov. "El recorrido se convertirá en un viaje en el tiempo y las obras de arte en portales que llevan a otros mundos", dicen los organizadores. A su vez, el Museo de Moscú invita a su público a aprovechar la cuarentena para conocer virtualmente el pasado de la capital rusa. Con ese objetivo fueron creadas dos excursiones bajo los títulos "La Historia de Moscú para niños y adultos. Moscú antigua" y "La historia de Moscú para niños y adultos. Moscú no se levantó rápido", que permitirán conocer el pasado de ese territorio desde la Edad de Piedra y ver algunos hallazgos arqueológicos que atesoran los expertos. Además, los internautas podrán realizar viajes virtuales por los museos más conocidos de Rusia, como el Hermitage, la Galería de Arte Tretiakov o los Museos del Kremlin, entre otros.E