Queiroz cree que el fútbol perdió "de un vistazo" el control de su destino

El director técnico de la selección Colombia, Carlos Queiroz. EFE/LUIS EDUARDO NORIEGA A./Archivo

Bogotá, 16 may (EFE).- El seleccionador de Colombia, el portugués Carlos Queiroz, manifestó este sábado que "de un vistazo" el fútbol perdió el control de su destino por la pandemia del coronavirus, por lo que "se enfrenta a un gran desafío de madurez y resiliencia" que lo obliga a actuar de forma más "innovadora, solidaria y global". "De un vistazo, el fútbol perdió el control de su destino y sus mecanismos de éxito, quedando rehén de la salud y la economía. Con poco margen de maniobra y error, el fútbol se enfrenta a un gran desafío de madurez y resiliencia", dijo Queiroz en una columna publicada por la Federación Colombiana de Fútbol (FCF). Agregó: "El caos instalado requiere enormes sacrificios de todos, así como difíciles y valientes 'decisiones extraordinarias', que permitan la reanudación del poder de decisión y salvar en primera instancia las competiciones y los clubes". En ese sentido, el exentrenador del Real Madrid manifestó que el fútbol debe adoptar "una nueva y diferente forma de pensar y actuar, más 'innovadora, solidaria y global'". "Con nuestras múltiples diferencias y preocupaciones, hoy nos enfrentamos a un enemigo común a escala universal, enmascarado por la incertidumbre y la imprevisibilidad. En consecuencia, estamos viviendo una crisis sin precedentes a nivel mundial que cuestiona la supervivencia y la sostenibilidad del fútbol", añadió. Por ello considera que "están equivocados aquellos que piensan y actúan con la convicción de que todo terminará pronto, que será posible, uno de estos días, encender la luz y que, en un paso mágico, todo se ilumine y renazca, como si nada hubiera sucedido, nada esté sucediendo o se vuelva a repetir". "De lo que no debe haber dudas es que nos enfrentamos a una nueva y dolorosa "realidad" y que después de este tsunami, lo más probable es que poco o nada vuelva a ser como antes", concluyó el exseleccionador de Portugal e Irán. El pasado 15 de abril, la FCF anunció que Queiroz redujo su salario ante la difícil situación por la que pasa el país por la pandemia del coronavirus. La Federación no informó los montos de la reducción del salario de Queiroz y su cuerpo técnico conformado por el caboverdiano Oceano Cruz, los portugueses Hugo Pereira y Sebastiao Macias, al igual que el argentino Diego Giacchino. Queiroz, de 66 años, asumió como técnico de Colombia en febrero de 2019 y desde entonces se comprometió a "cuidar bien del patrimonio" y la reputación del fútbol del país andino.