Polémica entre el Gobierno y los sindicatos en Reino Unido por la reapertura de colegios

Londres, 16 may (EFE).- El Gobierno británico y los sindicatos que representan a los maestros en el Reino Unido están sumidos en una polémica sobre la reapertura gradual de las escuelas el 1 de junio, entre temores sobre el posible contagio de la COVID-19. Esta polémica llevó hoy a la Comisión de Niños en Inglaterra, organismo no gubernamental responsable de velar por la protección de los menores, a pedir a las dos partes que acaben con esta "riña". El ejecutivo del primer ministro británico, Boris Johnson, ha fijado el 1 de junio para el retorno a las escuelas de los niños de entre 5 y 7 años, así como de los adolescentes de 15 y 17 años que tienen exámenes importantes del calendario educativo británico. Esta reapertura forma parte de las medidas del Gobierno para suavizar gradualmente el confinamiento de la población dispuesto a finales de marzo para contener la pandemia de la COVID-19. Pero el temor manifestado por padres y los sindicatos que representan a los docentes ha abierto un debate sobre si es seguro que los escolares vuelvan a las aulas ante el peligro de contagio. La responsable de la citada comisión, Anne Longfield, dijo hoy a los medios que ambas partes tienen que ponerse de acuerdo sobre un retorno a las aulas que sea seguro y por fases y que los maestros y los alumnos sean sometidos a la prueba de la COVID-19. "No nos podemos permitir -afirmó- esperar a una vacuna, que tal vez nunca llegue, para que los niños vuelvan a la escuela. Es hora de poner fin a las riñas y acordar un retorno seguro, gradual, que vaya acompañado por pruebas rigurosas a maestros, niños y familias". La comisaria manifestó su "decepción" por estos desacuerdos y resaltó que todas las partes necesitan mostrar una mayor voluntad para trabajar juntas por el bien de los menores. Los sindicatos de maestros han pedido al Gobierno más detalles sobre su plan para la reapertura de colegios, ante la inquietud sobre el control del coronavirus puesto que la "R", que mide la propagación del virus, está entre el 0,9 y el 1, un nivel considerado peligroso por la fácil extensión del virus. El secretario del sindicato de maestros NASUWT, Patrick Roach, dijo que está a favor de la reapertura de colegios en cuanto sea posible, pero que debe hacerse de una manera que "sea segura". El ministro de Educación, Gavin Williamson, ha indicado, en declaraciones a los medios, que todo el sector de la educación tiene "el deber de trabajar" unido para que los niños vuelvan al colegio y puedan tener clases antes de las vacaciones a mediados de julio. "Por supuesto que la seguridad es lo primero, pero también tenemos que tener en cuenta el potencial daño a la educación de los niños si no vuelven a clase", agregó el ministro. Según la comisaria, solo tres de 57 guarderías en Inglaterra han registrado casos confirmados de la COVID-19 entre los niños. Sin embargo, la Asociación Médica Británica (BMA, en inglés) ha dado la razón a los sindicatos al afirmar que el nivel de infección de la COVID-19 es muy alto como para reabrir colegios. Las últimas cifras indican que el Reino Unido ha registrado 33.998 muertos -384 nuevos ayer- por el coronavirus desde que empezó la pandemia.