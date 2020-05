Perú mantendrá restricciones y medidas seguridad tras la cuarentena por COVID-19

El presidente de Perú, Martín Vizcarra. EFE/Ernesto Arias/Archivo

Lima, 16 may (EFE).- El presidente de Perú, Martín Vizcarra, anunció que su país mantendrá las restricciones y medidas de seguridad sanitaria luego de que el próximo 24 de mayo culmine la cuarentena dictada para enfrentar la epidemia del COVID-19. "Decir que el 24 regresamos a la normalidad, no", enfatizó Vizcarra durante una visita que hizo este sábado a la ciudad sureña de Tacna, donde entregó equipos de seguridad sanitaria, pruebas rápidas para detectar la enfermedad y ventiladores mecánicos. Tras participar en esa actividad, el gobernante declaró que "hay una serie de medidas que van a continuar", cuando concluya la cuarentena, que comenzó el 16 de marzo pasado, diez días después de que se detectara el primer caso de la enfermedad, que este sábado superó los 80.000 contagiados y 2.500 fallecidos en el país. ÚLTIMOS CRIFRAS Este sábado, el Ministerio de Salud (Minsa) reportó que hasta el momento se han realizado 630.482 pruebas, entre rápidas y moleculares, 25.099 de ellas en las últimas horas. Eso ha permitido identificar 4.046 nuevos casos positivos, con lo que el número de infectados por la epidemia se elevó a 88.541. De ese total, 7.275 personas han sido hospitalizados, 190 en las últimas horas, y 840 de ellas permanecen en unidades de cuidados intensivos (UCI), lo que implica una disminución de 11 casos en referencia al anterior reporte. La cifra de fallecidos se elevó a 2.523, con 131 nuevos decesos, mientras que los recuperados llegaron a 28.272, luego de que otras 1.125 personas recibieran el alta médica o cumplieron con su período de cuarentena domiciliaria. REUNIONES PROHIBIDAS Vizcarra detalló que después de la cuarentena "no pueden haber" actividades que generen aglomeraciones, por lo que se mantendrá la prohibición de las clases presenciales en escuelas y universidades, de atención en los restaurantes y de apertura de cines y locales nocturnos. "Todo lo que genera aglomeraciones no va a poder funcionar durante varios meses", remarcó antes de agregar que "inclusive" se mantendrán las restricciones "para la circulación" nocturna de los ciudadanos, en alusión al toque de queda que rige desde las 20:00 horas. El gobernante dijo que el Ejecutivo va "a seguir evaluando" durante los próximos días los detalles de las restricciones y cambios que se aplicarán para el control de la enfermedad. PRECIOS DE MEDICINAS Vizcarra indicó que su Gobierno ha tomado medidas para garantizar la provisión de medicinas en los centros de salud y hospitales del país y también evalúa tomar acciones para evitar la subida de precios y la especulación de estos productos, tal como han denunciado numerosos ciudadanos y autoridades del país. "Estamos garantizando el abastecimiento de medicinas que se requieren en hospitales y centros de salud para los pacientes de COVID-19", sostuvo. Agregó que las autoridades sanitarias están "haciendo adquisiciones (de medicinas) en volúmenes grandes para repartir incluso de manera gratuita" a los pacientes de la enfermedad. El mandatario también dijo que el Ejecutivo evaluará este lunes las medidas que se tomarán "para que no haya este tipo de especulación" en el precio de las medicinas. NO BAJAR LA GUARDIA Vizcarra elogió el "trabajo conjunto y articulado" de todas las autoridades de Tacna, región fronteriza con Chile, para combatir la epidemia, que hasta el momento ha dejado 208 casos y 2 fallecidos en esa zona del país. "La clave del éxito es el trabajo articulado, en equipo, que lo están demostrando aquí, en Tacna, y los resultados están a la vista", destacó. Sin embargo, el mandatario enfatizó que no se puede "bajar la guardia" ante la enfermedad y se deben mantener las medidas de seguridad básicas como el uso de mascarillas, el lavado constante de manos y el distanciamiento social. "El virus no baja la guardia, está a la expectativa para seguir atacando, y ataca el último día igual que el primer día", comentó antes de pedir "constancia y permanencia" en las medidas de control. Anunció, además, que su gobierno se "ha puesto la meta" de implementar un laboratorio autorizado por el Instituto Nacional de Salud (INS) en cada una de las 25 regiones del país, para que se encargue de hacer las pruebas de la enfermedad de manera local. "Es fundamental, en un mundo moderno, tener científicos que investiguen, que innoven, así como en Lima, tenemos hacerlo de manera descentralizada", remarcó antes de informar que el laboratorio de Tacna estará listo durante esta semana. LARGO CAMINO POR RECORRER Vizcarra también dijo que en su país "hay todavía un largo camino por recorrer" para vencer a la enfermedad, tras haber enfrentado "60 días en esta lucha que compromete a todos los peruanos" "Desde aquí en Tacna, la heroica, decimos que nuestro ánimo y esfuerzo no decaen" remarcó antes de manifestar que las autoridades prosiguen su trabajo "con el mismo ánimo, misma moral". Ratificó, en ese sentido, su "compromiso de trabajar con esfuerzo, dedicación y amor a la patria, hasta que juntos todos los peruanos derrotemos al COVID-19".