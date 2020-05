Mayores acreedores de Argentina habrían presentado contraofertas

(Bloomberg) -- Los principales acreedores de Argentina enviaron al Gobierno de Alberto Fernández nuevas contraofertas, en un esfuerzo por alcanzar un acuerdo de reestructuración para US$65.000 millones en deuda durante la próxima semana, según personas familiarizadas con el asunto.

Un grupo de tenedores de bonos que incluye a BlackRock Inc., Ashmore Group Plc y Fidelity Investments presentó una de las propuestas el viernes por la noche, mientras que otros dos grupos, el Comité de Acreedores de Argentina y el Grupo de titulares de bonos de intercambio, presentaron un plan conjunto, dijeron las personas, quienes no pueden ser nombradas porque las conversaciones son privadas.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, había señalado progreso potencial temprano en la tarde, en una llamada con el Consejo de Relaciones Exteriores.

“Sabemos que los acreedores han estado trabajando duro en esto, reuniéndose para hacer una propuesta alternativa”, dijo. “Queremos escuchar, queremos ver cuáles son las ideas alternativas que podemos tomar para llegar a un acuerdo que funcione para todos”.

Queda por ver cómo reaccionará el Gobierno argentino a las últimas sugerencias de los acreedores. Según las personas, las nuevas contraofertas exigen mejores condiciones para los tenedores de bonos que la propuesta inicial del Gobierno. Hay poco tiempo que perder: el país podría caer oficialmente en incumplimiento el 22 de mayo, cuando vencen unos US$500 millones en pagos de intereses.

Un vocero del Ministerio de Economía declinó hacer comentarios

Nota Original:Argentina’s Top Creditors Are Said to Submit New Debt Proposals

©2020 Bloomberg L.P.