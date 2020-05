Las provincias de Argentina también enfrentan tensiones por su deuda pública

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Buenos Aires, 16 may (EFE).- Mientras Argentina busca contrarreloj un acuerdo para reestructurar bonos por 66.239 millones de dólares, varias de sus provincias también enfrentan tensiones por su deuda pública, entre ellas la de Buenos Aires, el distrito más poblado y rico del país, que ya incumplió un pago en medio de duras negociaciones con sus acreedores. La provincia de Buenos Aires, que lanzó a finales de abril una oferta para canjear bonos de ley extranjera por 7.148 millones de dólares, tenía plazo hasta el jueves para regularizar un vencimiento por unos 110 millones de dólares. No lo hizo y técnicamente incurrió en un cese de pagos selectivo, aunque las autoridades bonaerenses alegan que ello no impide continuar con las negociaciones puesto que los títulos cuyo pago se ha incumplido forman parte de la propuesta de reestructuración, cuyo plazo de adhesión ha sido prorrogado hasta el 26 de mayo. La oferta bonaerense supone una quita de capital del 7 % y un período de gracia de tres años, es decir, comenzar a pagar en 2023. DURAS NEGOCIACIONES Tal como ocurrió con la propuesta inicial lanzada por Argentina, la oferta bonaerense también fue rechazada por grandes fondos de inversión acreedores de la provincia. Un comité de acreedores que afirma poseer el 42 % de la deuda en juego instó días pasado al Ejecutivo bonaerense -encabezado por Axel Kicillof, ministro de Economía del Gobierno de Cristina Fernández (2007-2015)-, a entablar "negociaciones sustantivas" para alcanzar un acuerdo. El Gobierno bonaerense alega estar en una situación financiera crítica, tras dos años de una recesión económica que se ve profundizada por la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2. "Los acreedores conocen muy bien esta situación y está en su buena fe incorporarla en cualquier contrapropuesta. La capacidad de pago de la provincia es muy limitada", advirtió el jueves el distrito en un comunicado. Según señaló Úrsula Cassinerio, analista de la calificadora Moody's, "de ser aceptada la oferta, la reestructuración daría alivio financiero a la provincia al reducir significativamente sus servicios de deuda hasta 2023, pero los desafíos asociados a una liquidez ajustada y recaudación reducida seguirán presentes en 2020". INCUMPLIMIENTO Este viernes la agencia S&P Global Ratings bajó la calificación de la deuda de largo plazo bonaerense a 'SD' (default selectivo) tras el incumplimiento del jueves. Todo el proceso de la negociación bonaerense, y el cese de pagos parcial en particular, es observado con atención por los mercados que, a su vez, siguen en paralelo la evolución de las conversaciones entre el Gobierno del presidente Alberto Fernández y los acreedores privados para la reestructuración de la deuda argentina. Sucede que, mientras se desarrollan las negociaciones, Argentina también podría entrar en un "default selectivo" si el próximo viernes no regulariza un pago de intereses por 500 millones de dólares de tres bonos incluidos en su oferta de reestructuración. Ese mismo viernes vence el prorrogado plazo de adhesión para la ofertas de canje lanzada hace un mes por Argentina, que busca contrarreloj un acuerdo con los acreedores. "Está claro que en el tema de la deuda, Kicillof y el ministro de Economía nacional, Martín Guzmán trabajan juntos de forma coordinada", apuntó en un informe Portfolio Personal Inversiones. Según la firma, la decisión de la provincia de entrar en incumplimiento selectivo "podría ser vista como una amenaza a los tenedores de la deuda nacional, ejerciendo mayor presión para que los bonistas finalmente acepten la oferta". OTRAS PROVINCIAS TAMBIÉN EN PROBLEMAS Otros distritos de Argentina también se encuentran con problemas para hacer frente a su deuda y planean encarar reestructuraciones. La provincia de Mendoza (oeste), que anunció el mes pasado que elaborará un oferta de canje, debe pagar el próximo martes un vencimiento por 25 millones de dólares y, según un reporte reciente de S&P, la provincia, "con opciones muy limitadas para continuar pagando sus obligaciones", se enfrentará en forma "inevitable en los próximos seis meses" a un incumplimiento o una reestructuración. En tanto, Córdoba (centro) prepara una propuesta para reestructurar tres bonos de ley extranjera por 1.685 millones de dólares. Chubut, Tierra del Fuego, Salta, Río Negro, Neuquén, Santa Fe, Chaco y la ciudad de Buenos Aires también son distritos que en las últimas semanas han visto cómo diversas calificadoras de riesgo bajaban sus notas como emisores de deuda ante el empeoramiento de su situación financiera y económica, en sintonía con la del país. Natalia Kidd