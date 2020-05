Howard está de luto debido al deceso de la madre de uno de sus cinco hijos

En la imagen, el pívot de los Lakers de Los Ángeles, Dwight Howard. EFE/Étienne Laurent/Archivo

Redacción Deportes (EE.UU.), 15 may (EFE).- El pívot de los Lakers de Los Ángeles, Dwight Howard, se encuentra de luto por el deceso de Melissa Ríos, la madre de su hijo David, de seis años de edad, reveló este viernes el propio jugador a los medios de comunicación. El jugador informó que Ríos, de 31 años, murió de un ataque epiléptico el pasado 27 de marzo mientras se encontraba en su casa de Calabasas (California), la misma localidad en la que perdió la vida el exescolta de los Lakers, Kobe Bryant, su hija Gianna, de 13 años, y otras siete personas más, en accidente de helicóptero. "Me han sucedido algunas cosas en mi vida personal que han sido difíciles de manejar", comentó Howard en videoconferencia. Agregó que "La madre de mi hijo falleció hace un mes y medio y es extremadamente difícil para mí tratar de entender cómo hablar con él, que tiene seis años, sobre la situación". Howard dijo que su hijo David se encuentra con él en el estado de Georgia, donde pasa la cuarentena durante la suspensión de la NBA por la pandemia del coronavirus. El pívot estrella de la NBA destacó que planeaba invitar a Ríos, una agente de bienes y raíces, además de defensora de la lucha contra la epilepsia, a pasar tiempo con él y su hijo en Georgia cuando descubrió que ella había muerto. Howard, de 34 años, dijo que pasar tiempo con David y sus otros cuatro hijos, todos con esposas diferentes, le ha servido de un gran consuelo en estos momento difíciles por los que atraviesa. "Cada momento cuenta", señaló Howard, quien agregó que "sé agradecido por cada situación que tengas, sólo sé agradecido por la vida". Agregó que "creo que debemos agradecer también las pequeñas cosas y simplemente pasar tiempo con las personas que quieres. Después de tener todas estas situaciones, es como reafirmarme en mis creencia de que es importante sólo quedarse con el momento que vives". "Siempre sé agradecido por todo lo que tienes, cada pequeña cosa que sucede a tu alrededor, trata de disfrutarla", aconsejó Howard, quien confirmó que asistió al funeral de Ríos con su hijo, en Reno (Nevada). En otro orden de asuntos, Howard admitió que está ansioso porque la temporada de la NBA se reanude y continúe la búsqueda del primer campeonato de su carrera de 16 años, pero comentó que se da cuenta de que la suspensión de actividades de la liga le ha permitido estar disponible para su familia, algo que hasta ahora no había podido hacer. "Es una situación agridulce porque quiero jugar, pero mi hijo ahora me necesita más que nada", admitió Howard. Se espera a un grupo pequeño de jugadores de los Lakers en las instalaciones de El Segundo (California), mañana, sábado, dijeron fuentes cercanas al equipo, pero Howard confirmó que no estará entre ellos, dado que se trata de trabajos individuales y voluntarios. Howard si anunció que planea quedarse en Georgia "hasta que todo se aclare" y luego reservará un vuelo comercial de regreso a Los Ángeles para reunirse con su equipo.