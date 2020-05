Honduras suma 134 muertos por COVID-19 y aboga por mascarilla obligatoria

Una familia pide ayuda económica para comprar alimentos en una calle de Tegucigalpa, este 13 de mayo de 2020. EFE/Gustavo Amador

Tegucigalpa, 15 may (EFE).- Los muertos por el COVID-19 en Honduras desde marzo ya suman 134 y 2.460 los casos de contagiados, informó este viernes el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), mientras que el Gobierno, ante mucha gente que no usa mascarilla, aboga ante el Parlamento para que sea obligatorio llevarla puesta. El informe estadístico del Sinager, de hoy, señala que de 519 nuevas pruebas de laboratorio, 142 dieron positivo, mientras que 377 negativo. Los recuperados sumaron once, con los que la cifra llegó a 264. Las pruebas también confirmaron solamente una persona fallecida, en el departamento de Cortés, norte del país, que sigue registrando la mayor cantidad de enfermos con el coronavirus SARS-CoV-2, según las autoridades sanitarias. De los últimos 142 casos positivos con el COVID-19, Cortés sumó 64, seguido por Francisco Morazán, el segundo epicentro de contagios, en el centro del país, donde se localiza Tegucigalpa, que añadió 44. Completan el resto Yoro (con 26), El Paraíso (3), Comayagua (2), La Paz (1), Santa Bárbara (1) y Choluteca (1). Santa Bárbara, en el occidente hondureño, es fronterizo con Guatemala; La Paz, con El Salvador, y El Paraíso y Choluteca, en el oriente y sur, respectivamente, con Nicaragua. La cifra de hospitalizados a nivel nacional asciende a 282, de los que siete están en condición grave, 21 en unidad de cuidados intensivos y 254 estables. El pico del coronavirus en Honduras sigue en ascenso, mientras el Gobierno sigue promoviendo gradualmente, en medio de un toque de queda que rige desde a mediados de marzo, la reactivación gradual de la economía con rigurosas medidas sanitarias, a lo que ha sumado su petición al Parlamento de una iniciativa de ley orientada a que el uso de la mascarilla sea obligatorio. El presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, según informó la Casa Presidencial en Tegucigalpa, también ha solicitado al poder Legislativo la obligatoriedad de protocolos de bioseguridad, con el fin de frenar la propagación del coronavirus. El objetivo de la iniciativa, según Hernández, es "proteger la vida y la salud de todos los hondureños", en un momento en que la enfermedad COVID-19 ya suma 2.460 casos y 134 fallecimientos. El mandatario indicó el jueves en redes sociales que debe ser "Obligatorio uso de mascarilla y protocolos de bioseguridad, así como sanciones para los que incumplan y pongan en riesgo su vida y la de los demás".