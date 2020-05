España extenderá un mes más las medidas excepcionales por el coronavirus

Captura de la señal institucional de Moncloa de el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la rueda de prensa que ha ofrecido este sábado en Moncloa en la que ha anunciado que pedirá al Congreso la autorización para decretar una nueva prórroga del estado de alarma, la quinta y última, con una duración de un mes en vez de quince días como hasta ahora. EFE/Moncloa

Madrid, 16 may (EFE).- El Gobierno español pedirá la próxima semana autorización al Congreso para extender un mes más, y no quince días como hasta ahora, el estado de alarma decretado el 14 de marzo para frenar el avance de la epidemia de coronavirus. Así lo anunció este sábado el jefe del Ejecutivo español, el socialista Pedro Sánchez, en una comparecencia en televisión, en la que explicó que, si no hay un nuevo rebrote, el país podría entrar en la normalidad en verano, para lo que volvió a pedir a los ciudadanos "prudencia" y "respeto a las medidas sanitarias". "Queremos lograr un gran consenso en el Congreso para seguir salvado vidas y luchar contra la pandemia", dijo Sánchez, quien recordó que hasta disponer de una vacuna "vamos a tener que seguir conviviendo con el virus".