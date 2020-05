Equipos de NFL podrán reabrir instalaciones el martes

Los equipos de la NFL pueden comenzar la reapertura de sus instalaciones el martes, si los gobiernos estatales y locales lo permiten.

Un memorándum enviado el viernes a los 32 equipos por el comisionado Roger Goodell y obtenido por The Associated Press enfatiza que los clubes deben actuar “en cumplimiento de cualquier requisito adicional de seguridad pública en su jurisdicción”.

Asimismo, deben “haber implementado los protocolos desarrollados” por el jefe médico de la liga, Allen Sills, los cuales fueron distribuidos a todos los equipos el 6 de mayo, indicó Goodell.

Las instalaciones están cerradas desde finales de marzo, debido a la pandemia de coronavirus.

Cada equipo estaba obligado a presentar esta semana ante la liga un plan de reapertura de sus instalaciones de entrenamiento.

“Los clubes incapaces de cumplir estos criterios al 19 de mayo pueden reabrir sus instalaciones en la fecha más próxima, posterior al momento en que los hayan cumplido”, explicó Goodell.

Sills coordinará un programa de entrenamiento obligatorio, el lunes por la noche, para los jefes de control de infecciones, un nuevo cargo que ha debido crear cada equipo.

Para la reapertura, la NFL había definido ya los siguientes protocolos:

—Hasta nuevo aviso de la NFL, los equipos no podrán tener en las instalaciones a más del 50% de su personal. El número de personas ahí no podrá ser mayor a 75. Si un equipo quiere desplegar personal en más de un sitio, todos éstos deben implementar los mismos protocolos de salud y seguridad, y el número combinado de empleados en los lugares no podrá rebasar los 75.

—Los miembros del personal de coaches no pueden regresar a las instalaciones durante la primera fase de la reapertura. “Esto es importante para garantizar la equidad entre los 32 clubes”, escribió Goodell.

—Ningún jugador podrá estar en la instalación, salvo aquéllos que se sometan a tratamiento médico o rehabilitación. Los coaches encargados de entrenamientos para adquirir fuerza y acondicionamiento, que participen en rehabilitación de jugadores, pueden continuar esas tareas en las instalaciones. De otro modo, tendrán prohibido ingresar hasta que se emita un permiso para el resto del personal técnico.

—Pueden asistir miembros del personal, operaciones deportivas, administración, equipamiento, área médica y nutrición.

Y naturalmente, cualquier caso de COVID-19 en la instalación debe reportarse inmediatamente a Sills y al jefe de control de infecciones. Los equipos deben dar cuenta inmediata también de cualquier cambio en las regulaciones gubernamentales sobre la pandemia.