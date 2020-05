El Dortmund empezará el derbi con Jadon Sancho en el banquillo

EFE/EPA/MARTIN MEISSNER

Berlín, 16 may (EFE).- El Borussia Dortmund empezará el derbi de la cuenca del Ruhr, el partido más atractivo del reinicio de la Bundesliga alemana tras 66 días de pausa, que le enfrentará este sábado al Schalke 04 con una de sus principales figuras, Jadon Sancho, en el banquillo. La decisión del entrenador Lucien Favre sorprende sobre todo si se tiene en cuenta de que también tendrá que prescindir de otros jugadores claves como son Marco Reus, Emre Can y Axel Witsel. Es posible que la idea sea la de darle más solidez al centro del campo ante la ausencia de Can y Witsel para lo que se optó por sacrificar a uno de los jugadores más creativos del equipo. En la alineación del Schalke no hay grandes sorpresas aunque llama la atención que David Wagner haya preferido jugar en punta con Benito Raman en lugar de que con Guido Burgstaller. - Alineaciones: Borussia Dortmund: Bürki; Piszcek, Hummels, Akanji; Hakimi, Dahoud, Delaney, Guerreiro; Brandt, Reina; y Haaland. Schalke: Schubert; Todibo, Sané, Nastasic; Kenny, Serdar, McKennie, Oczipka, Caligiuri, Harit; y Raman.