El deporte profesional recibe apoyo del universitario para que pueda competir

Florida Governor Ron DeSantis announces the business re-opening steps in the Florida Counties Miami-Dade and Broward in a press conference celebrates in Downtown Doral, Florida, USA, 14 May 2020. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA

Houston (EE.UU.), 15 may (EFE).- El deporte profesional estadounidense recibió este jueves un nuevo impulso y apoyo para que las ligas regresen a la competición tras haber sido suspendida el pasado marzo por causa de la pandemia del corona virus, esta vez, con el ofrecimiento del deporte universitario de que pueden utilizar sus instalaciones y campos de juego. El primer ofrecimiento formal llegó por parte de la Universidad de Florida que se declaró abierta a albergar eventos de equipos profesionales que buscan una alternativa para jugar durante la pandemia por el coronavirus, informó en un comunicado Scott Stricklin, director atlético del centro universitario. Luego de que el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, expresó el miércoles que todos los equipos profesionales eran bienvenidos a su estado y podrían entrenar y competir, Stricklin habló sobre el mismo asunto, en Gainesville, donde la universidad tiene establecido su campus. "He hablado con algunos de nuestros colegas, como la Universidad de Florida, expresó DeSantis en una aparición en Fox News. "Tienen un gran estadio de fútbol americano, el Swamp, que no se usa los domingos, así que si un equipo de la NFL necesita un lugar donde jugar, podríamos solucionarlo". Otro centro académico importante, la universidad de Florida State, no se ha comunicado todavía con el gobernador, pero el director atlético de la universidad, David Coburn, señaló en un comunicado que la idea de albergar a equipos profesionales en el estado es interesante. "FSU ciertamente consideraría esto en consulta con nuestros gobiernos locales y proveedores de salud", agregó Coburn. "Se trata de algo muy importante para toda la comunidad y debemos hacer bien las cosas". No es claro con qué otras universidades habló DeSantis sobre las posibilidades de entrenar o jugar en Florida, que fue el segundo estado, después de Arizona, que ya han aprobado la vuelta de la competición deportiva a través de todo su territorio, aunque los eventos serán sin la asistencia de espectadores. "La prioridad que nos ocupa es el bienestar de los atletas que forman parte de todos los equipos de los Gators, estudiantes, cuadro administrativo y aficionados por lo que trabajamos con la idea de llegar al día en que una vez más podamos tener a esos grupos de forma segura en el campus", destacó Stricklin en el comunicado. El máximo responsable atlético de la Universidad de Florida admitió que la actitud del gobernador ha sido clave de cara a tener un campo más amplio de posibilidades reales de volver a la competición. "Siguiendo el comentario del gobernador DeSantis al invitar a equipos profesionales a participar en nuestro estado, recuerdo que la Universidad de Florida y Gainesville tienen instalaciones de salud de primera clase mundial, un icónico estadio de fútbol americano, una gran arena de baloncesto y un nuevo parque de béisbol a dos horas de ciudades con franquicias profesionales", detalló Stricklin. Además, se mostró muy impresionado por toda la información y documentación que han recibido de las autoridades de salud tanto locales, estatales y federales. "Hemos recibido una excelente guía de nuestras autoridades de salud y del estado y cuando esos grupos crean que es seguro albergar eventos deportivos colegiales y profesionales en Florida, estaremos preparados para organizarlos", agregó Stricklin. "Nunca decidiremos algo que pueda poner el peligro la integridad de nuestra comunidad universitaria y de la ciudad de Gainesville". El campus de Florida permanece cerrado para clases presenciales y los entrenadores y atletas no tienen permitido estar en las oficinas o en las instalaciones, pero con la reapertura del estado de Florida en Fase 1, la situación podría cambiar. Mientras que la Conferencia Sureste (SEC), a la que pertenecen las universidades de Florida dentro de la NCAA, tiene previsto una votación para la próxima semana en la que decidirá si vuelven a la actividad deportiva después de estar suspendida de manera oficial hasta el próximo 31 de mayo. Rubén Mantilla