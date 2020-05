El deporte de alto rendimiento se reactivará en Ecuador a partir del lunes

Los deportes en los que se reactivarán los entrenamientos se han categorizado según el semáforo de bajo y moderado riesgo, en los que participarán atletas, entrenadores y auxiliares de apoyo, quienes deberán cumplir con los requisitos establecidos en el protocolo. EFE/ Marcos Pin/Archivo

Guayaquil (Ecuador), 16 may (EFE).- Los deportistas de alto rendimiento volverán a los entrenamientos a partir del próximo lunes, luego que el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) aprobara parcialmente el plan de reactivación deportiva progresiva en Ecuador, presentado por la Secretaría del Deporte. "La reactivación del deporte elite obedece a varios análisis técnicos de expertos tanto de la salud como de riesgo junto con los funcionarios técnicos de la Secretaría", señaló este sábado la Secretaría en un comunicado. Andrea Sotomayor, titular de la Secretaría, indicó en Twitter que "aunque las circunstancias actuales parezcan desafiantes y complejas", desde el Gobierno seguirán "tomando decisiones acertadas para precautelar el bienestar del sistema deportivo nacional y más aún, el de todos los ecuatorianos". El protocolo de reactivación se elaboró de acuerdo a la semaforización epidemiológica diseñada por el Ejecutivo para avanzar en una reactivación progresiva de la economía. El documento para el sector del deporte contiene lineamientos específicos para la frecuencia en la que se puede entrenar, las medidas de protección, las condiciones de los espacios donde pueden entrenar. Los deportes en los que se reactivarán los entrenamientos se han categorizado según el semáforo de bajo y moderado riesgo, en los que participarán atletas, entrenadores y auxiliares de apoyo, quienes deberán cumplir con los requisitos establecidos en el protocolo. Para el color "rojo", los horarios de entrenamiento irán de 05:00 a 12:00 horas y en un rango de edad entre 15 a 50 años. "Los deportes permitidos son el ajedrez, atletismo, buceo, canotaje, ciclismo, ecuestres, fisicoculturismo y potencia, golf, karate, pesas, natación, patinaje, pentatlón moderno, remo, taekwondo, tenis de campo, tiro con arco, triatlón y vela", detalla la nota oficial. Para el semáforo de color "amarillo", los horarios serán a doble jornada (05:00 a 12:00 horas y 12:00 a 17:00 horas), en un rango de edad de 15 a 50 años para realizar deportes de mediano riesgo. Incluye el andinismo y escalada, bádminton, baile deportivo, billar, bolos, bridge, buceo, ciclismo, físicoculturismo y potencia, gimnasia, natación, patinaje, ráquetbol, squash, surf, tenis de mesa, voleibol. Los deportes en conjunto como el baloncesto, balonmano, béisbol, fútbol, hockey sobre césped, natación, pelota nacional, rugby, sóftbol y voleibol. Los deportes de combate boxeo, esgrima, Jiujitsu brasileño, judo, karate do, kickboxing, lucha, pentatlón moderno, taekwondo, wushu. Para el semáforo en "verde", los horarios de entrenamientos son de 05:00 a 14:00 horas y de 14:00 a 19:00 horas, en el rango de edad contemplado entre 15 a 50 años, donde se podrán entrenar deportes en conjunto de combate y de alto riesgo como el automovilismo y kartismo, deportes aéreos, esquí náutico y wakeboard, motociclismo. "La actividad física individual al aire libre, el deporte formativo y el deporte profesional, también están contemplados dentro de este plan de reactivación deportiva, los mismos que se irían aprobando progresivamente conforme al análisis de las autoridades competentes", señala el boletín. En Ecuador hay 58 los organismos deportivos del Sistema Deportivo Nacional: 50 federaciones por deporte, cuatro por discapacidad e igual número de organismos nacionales, entre ellas, el Comité Olímpico Ecuatoriano (COE). La Secretaría de Deporte informó de decisión del COE para el sector un día después de que el presidente de Ecuador, Lenin Moreno, firmara un nuevo decreto que amplía por 30 días más el estadio de excepción debido a la pandemia por la COVID-19. "Mediante decreto No.1052 he extendido el estado de excepción por 30 días. Lo hago con el objetivo de precautelar el bienestar de todos los ecuatorianos y poder desplegar las medidas necesarias para hacer frente a la emergencia", precisó Moreno en su cuenta de Twitter.