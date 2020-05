Cuarto viernes de protestas en bicicleta contra el Gobierno de Eslovenia

Varios millares de eslovenos salieron hoy en bicicleta a las calles de Liubliana y varias otras ciudades para protestar, por cuarto viernes consecutivo, contra el Gobierno del primer ministro, el conservador Janez Jansa, que asumió el cargo a mediados de marzo y a quien acusan de autoritarismo. EFE/EPA/IGOR KUPLJENIK/Archivo

Zagreb, 15 may (EFE).- Varios millares de eslovenos salieron hoy en bicicleta a las calles de Liubliana y varias otras ciudades para protestar, por cuarto viernes consecutivo, contra el Gobierno del primer ministro, el conservador Janez Jansa, que asumió el cargo a mediados de marzo y a quien acusan de autoritarismo. Según informó la televisión pública eslovena TVSlo, en el centro de Liubliana los manifestantes circularon gritando "No entregamos nuestras libertades", "Ladrones" o "Las vallas deben caer". Alludían a las vallas de metal que la policía, ayudada por miembros del ejército, levantó ante el Parlamento, donde tuvieron lugar las primeras protestas. También hubo otros eslóganes, como "No entregamos la naturaleza", en protesta por la supresión de las actividades de ONG ecológicas, según informó la televisión pública. Testigos presenciales estimaron, en declaraciones a Efe, que el número de manifestantes fue similar al de las protestas de la semana pasada, que en Liubliana se habría situado en torno a las 5.500 personas, según la policía, y a las 10.000, de acuerdo con algunos medios. El Gobierno esloveno proclamó anoche el fin de la epidemia y, aunque siguen en vigor medidas de precaución contra la propagación del coronavirus, se ha liberalizado el régimen en las fronteras y suspendido la cuarentena para los eslovenos y ciudadanos de la Unión Europea que entran y salen del país. A última hora de este viernes se habían formado atascos, con largas colas de automóviles, en varios cruces de fronterizos con Croacia, que se ha abierto para turistas, de modo que muchos eslovenos esperan más de cuatro horas para pasar al país vecino, según indicó la agencia eslovena STA.