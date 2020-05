Costa Rica inicia la flexibilización de medidas sanitarias por el COVID-19

Grupos de personas con tapabocas asisten al cine este viernes, en San Jose (Costa Rica). EFE/ Jeffrey Arguedas

San José, 16 may. (EFE).- Costa Rica, que hasta este sábado suma 853 casos positivos, 10 más en un día, inició la primera fase de una desescalada de medidas sanitarias por el COVID-19, que incluye apertura de playas, hoteles, cines, parques nacionales y realización de deportes recreativos sin contacto físico. Desde hoy y hasta el 31 de mayo, inclusive, las autoridades costarricenses aprobaron una reapertura gradual de la economía nacional frente a la pandemia y mientras la población acate los lineamientos y no suban de manera exponencial los casos, se continuarán aplicando nuevas fases. Las nuevas disposiciones contemplan la apertura de 13 parques nacionales y de hoteles de 20 habitaciones, limitando el ingreso y ocupación a un 50 % de la capacidad. También se permite el funcionamiento de los teatros y cines con medidas de separación de asientos de mínimo 1,8 metros entre cada persona y boletería o reserva electrónica. Se habilitaron las playas de lunes a viernes de 5:00 a 8:00 hora local, así como el acceso de lunes a domingo de la práctica de deportes recreativos sin contacto físico y a puerta cerrada de los deportes de contacto físico. Las autoridades también extendieron el horario de lunes a viernes hasta las 22:00 hora local de los establecimientos con permiso sanitario de funcionamiento, tales como restaurantes, tiendas y centros comerciales. ACTUALIZACIÓN Costa Rica contabiliza hasta este sábado 853 casos positivos de coronavirus COVID-19, 10 más en las últimas 24 horas y un total de 551 (64,6 %) pacientes que se han recuperado y 12.915 casos han sido descartados. El ministro de Salud, Daniel Salas, confirmó en una conferencia de prensa virtual que hay 17 pacientes hospitalizados, de los cuales cuatro se ubican en unidades de cuidados intensivos, quienes tienen edades entre 53 y 75 años. Desde que se detectó el primer caso el 6 de marzo pasado, Costa Rica registra 10 personas fallecidos (1,2 %), las últimas tres contabilizadas en la última semana uno el pasado 10 de mayo y dos 15 de mayo. Además, el ministro de Seguridad Pública, Michael Soto, reveló que el país limitará el ingreso de transportistas extranjeros al territorio nacional, con el propósito de evitar que las fronteras se conviertan eventualmente en focos de contagio por el nuevo coronavirus. "Este transportista y su carga serán custodiados por autoridades policiales a través de caravanas hasta la frontera sur- cuando el destino no es Costa Rica-, y así garantizar su trazabilidad y prevenir contagios, y cuando es Costa Rica el destino se garantiza que un proceso de desenganche", explicó Soto. Las medidas, que empezarán a regir a partir de este lunes, también establecen que los transportistas solamente podrán ingresar a las instalaciones de los puestos fronterizos terrestres costarricenses, a fin de realizar las operaciones logísticas requeridas para garantizar las importaciones y exportaciones del país.