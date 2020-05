Científico panameño se lleva las hormigas a su casa por la COVID-19

SHOTLIST CIUDAD DE PANAMÁ, PANAMÁ12 DE MAYO DE 2020FUENTE: AFPTV 1. Travelling de Dumas Gálvez entrando a su baño lleno de hormigas 2. Travelling de Dumas Gálvez entrando a su baño lleno de hormigas 3. Plano medio de Dumas Gálvez poniéndose guantes para tocar las hormigas4. Plano general de Dumas Gálvez con varias hormigas5. Primer plano de Dumas Gálvez mostrando hormigas6. Primer plano de hormigas en una caja de petri 7. SOUNDBITE 1 - Dumas Galvez, investigador del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI) (hombre, 38 años, español, 9 seg.): "Por suerte la casa tiene dos baños, uno desocupado. Tuve que hacer dos o tres viajes, porque eran demasiadas hormigas, con mi carro personal, ya no había acceso a los carros del smithsonian, ya estaba bloqueado eso (por la pandemia)." 8. Plano medio Dumas Gálvez trabajando en su computadora9. Primer plano Dumas Gálvez trabajando en su computadora10. Primer plano de los trabajos de Dumas Gálvez en su computadora 11. Primer plano de los trabajos de Dumas Gálvez en su computadora 12. Plano general de Dumas Gálvez y su familia en el jardín de su casa13. Plano general Dumas Gálvez mostrando hormigas14. Primer plano de Dumas Gálvez mostrando registros de su investigación 15. SOUNDBITE 2 - Dumas Galvez, investigador del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI) (hombre, 38 años, español, 13 seg.): "El baño no es ideal porque está muy caliente, muy caliente, y eso definitivamente ha causado mucha mortalidad de las hormigas, por más que le ponga un abanico, la temperatura está bastante alta. Pero sí, fue lo único que se me ocurrió, el baño." 16. Plano medio de Dumas Gálvez mostrando diferentes hormigas17. Primer plano de hormigas en una caja de petri18. Primer plano de hormigas en una caja de petri 19. SOUNDBITE 3 - Dumas Galvez, investigador del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI) (hombre, 38 años, español, 14 seg.): "Yo he tenido bastante suerte de trabajar con hormigas y me las pude traer a la casa, pero por ejemplo hay gente que tiene ranas en Gamboa, eso no hay forma de llevarse esos animales a casa, son demasiadas cajas, hay gente que realmente sí perdió sus proyectos, pérdida total, tanto a nivel intelectual como financiero." 20. Plano general de Dumas Gálvez con su familia 21. Plano medio de Dumas Gálvez con su familia 22. Primer plano de Dumas Gálvez con su familia