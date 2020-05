Cantantes ecuatorianos se unen a una voz en "Nos levantaremos"

Juan Fernando Velasco, actual ministro de Cultura y Patrimonio, y también cantante. EFE/José Jácome/Archivo

Quito, 16 may (EFE).- Artistas ecuatorianos han unido su voz en "Nos levantaremos", una canción para acompañar a la sociedad en los duros momentos que atraviesa el país por la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus, que ha dejado más de 2.500 fallecidos y sobre 31.000 contagiados. "Nos levantaremos" es una frase transformada en canción que ha sido compuesta por el cantautor ecuatoriano Marqués, indicaron este sábado a Efe fuentes de los creadores. Apuntaron que la composición pretende ser un "canto de esperanza, que nace en el reconocimiento del profundo dolor que han atravesado miles de ecuatorianos". Y se mostraron "convencidos de que esta canción se constituirá en un símbolo que levantará el espíritu, la convicción y el valor característico de nuestra gente, en el decisivo momento que vive el Ecuador", según un comunicado. Consideran que la música es una importante herramienta que facilita el equilibrio entre la mente y las emociones. Sebastián Jácome, encargado de la producción de la canción, unió en la canción a artistas ecuatorianos Marqués, Paulina Tamayo, Daniel Betancourth y AU-D. Además, Gerardo Mejía, Brito, Maykel, Gianpiero, Do Blanco, Daniel Páez, Nikki Mackliff, Los Intrépidos, Cami Rosero y Juan Fernando Velasco, actual ministro de Cultura y Patrimonio, y también cantante. Para Marqués, "Nos levantaremos" es una canción que llama al renacer de la esperanza "de un pueblo que siempre guarda la fe". "Fue escrita en un momento de impotencia física pero basado en el deseo íntegro de promover la lucha contra las adversidades que quieran borrarnos la sonrisa", dice. AU-D espera que la canción se convierta en un himno de superación y esperanza, mientras Sebastián Jácome anota que "pocas veces en la vida uno tiene la oportunidad de trabajar en una canción que sabes va a tocar el corazón de quien la escuche". "Nos levantaremos sintiendo la tos, de los que cayeron sin decir adiós/De los que la tierra apagó su voz, y construiremos un lugar mejor/ En nombre de lo que ahora se aprendió, que somos más fuertes cuando hay unión/ Que lo que nos hundió", reza el coro de la canción ecuatoriana creada en tiempos de coronavirus. Desde el pasado 16 de marzo la población de Ecuador se encuentra en aislamiento domiciliario. No obstante, las autoridades del Gobierno han aplicado un sistema de "semaforización" para el levantamiento paulatino y coordinado de las restricciones a la movilidad humana, de vehículos y la vuelta progresiva a las actividades laborales. La decisión sobre el cambio de colores en el sistema de semaforización (rojo, amarillo, verde) la tienen las autoridades de cada localidad. Daule, en la provincia del Guayas, y Palora, en la de Morona Santiago, fueron los primeros cantones (localidades) en cambiar de "rojo" a "amarillo" en el sistema de semaforización epidemiológica. Según el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, otro medio centenar ha anunciado su intención de cambiar a "amarillo", una iniciativa que aún deben comunicar al Comité Nacional de Operaciones de Emergencia.