Bolivia anuncia el uso de plasma hiperinmune para pacientes con coronavirus

La Paz, 15 may (EFE).- Bolivia tiene previsto iniciar la próxima semana el tratamiento de pacientes con coronavirus mediante plasma sanguíneo hiperinmune, informó este viernes el Ministerio de Salud del país. Esta técnica ya empleada en algunos países y en estudio en otros consiste, según un comunicado del ministerio, en obtener plasma "de contagiados con el virus que generaron anticuerpos y lograron recuperarse". El plasma está previsto obtenerlo inicialmente de pacientes recuperados en hospitales de La Paz, para enviarlo a otros centros sanitarios que tratan el COVID-19, según el responsable nacional del Programa de Sangre, Ignacio Alurralde, citado en el comunicado. El líquido obtenido puede preservarse refrigerado durante un año, manteniendo los anticuerpos, y de un donante puede ser administrado de dos a cuatro pacientes, dependiendo de las dosis, explicó. El protocolo para la transfusión del plasma hiperinmune con fines terapéuticos en el COVID-19 fue autorizado por el ministerio "bajo consentimiento informado y estudio de resultados", puesto que "al ser un tratamiento experimental, no todos los contagiados podrán recibirla, ya que dependerá de ciertos criterios médicos", subraya el reporte. Las mujeres embarazadas, que estén dando de lactar o pacientes que recibieron varias transfusiones de sangre, entre otros, no pueden recibir el plasma hiperinmune, mientras que los donantes deben ser mayores de edad y que no hayan presentado complicaciones, entre otros criterios establecidos en el protocolo, añade. El uso de plasma sanguíneo ya se utilizó en Bolivia en la década de 1960 para tratar la fiebre hemorrágica de San Joaquín, en Argentina se usó contra el arenavirus y en los últimos meses comenzó a utilizarse en China e Italia para tratar el COVID-19, destaca la nota. El anuncio de este tratamiento llega después de que el pasado martes Bolivia incluyera a la Ivermectina dentro de su lista de medicamentos esenciales para que pueda ser usada en pacientes con el COVID-19, a pesar de sus contraindicaciones y de tratarse de un producto que todavía está a prueba contra esta enfermedad. Bolivia reporta 152 fallecidos y 3.372 casos del coronavirus SARS-CoV-2, según datos oficiales, en un país de unos once millones de habitantes.