Zapatero pide "paréntesis humanitario" para bloqueos de Cuba y Venezuela

En la imagen el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero. EFE/ Martin Alipaz/Archivo

Recife (Brasil), 15 may (EFE).- El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero pidió este viernes un "paréntesis humanitario" para los bloqueos económicos impuestos por Estados Unidos a Venezuela y Cuba y que así esos dos países puedan enfrentar con más recursos la pandemia del coronavirus. "Se ha negado por parte de Estados Unidos, y nadie se ha interesado por parte de las organizaciones internacionales, de que pudiera haber un paréntesis humanitario con el tema de Venezuela y Cuba y sus bloqueos", abogó Rodríguez Zapatero durante la Quinta Reunión del Grupo de Puebla, celebrada de manera virtual. Para el líder socialista "es verdad que no corren tiempos para ser muy optimistas", pero esa actitud en medio de la crisis sanitaria por el COVID-19 con esos dos países "dice en qué momento estamos y del riesgo que tenemos". "El Grupo de Puebla se hace más que necesario en estos momentos", agregó el ex jefe del Gobierno español, para quien la unión de las fuerzas progresistas y de izquierda en Latinoamérica, en la situación actual, "deben promover un gran estatuto de integración" para defenderse de los mercados. En ese sentido, lamentó que Latinoamérica no tenga "un fondo común, soberano, para enfrentar la pandemia". "Esta crisis nos pilla en una debilidad multilateral espectacular y por eso es muy importante que la izquierda y toda Latinoamérica haga un diálogo con China para recuperar un orden multilateral con instituciones multilaterales con más poder", aseveró. En la reunión coordinada desde Sao Paulo, además de Rodríguez Zapatero, intervinieron el presidente argentino, Alberto Fernández, y los exmandatarios Ernesto Samper, de Colombia; Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, de Brasil; Evo Morales, de Bolivia; Rafael Correa, de Ecuador, y Fernando Lugo, de Paraguay. Participaron igualmente el Nobel de Economía Joseph Stiglitz, el excandidato presidencial chileno Marco Enríquez-Ominami y la mexicana Alicia Bárcena Ibarra, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (Cepal), entre otros líderes, políticos y académicos regionales. En la reunión convocada por el Grupo de Puebla, agrupación internacional que reúne a políticos progresistas de catorce países, también se abordó con énfasis la problemática de paz en Colombia con la reciente ola de asesinatos de líderes sociales que no dio tregua aún con la pandemia.