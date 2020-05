Uruguay anuncia el retorno de los deportes individuales con el foco en los Olímpicos

En la imagen, el secretario de Deporte de Uruguay, Sebastián Bauzá. EFE/Iván Franco/Archivo

Montevideo, 15 may (EFE).- Uruguay anunció este viernes la "reincorporación de la práctica deportiva individual" de disciplinas que se practican al aire libre y tendrá como prioridad garantizar el entrenamiento a quienes participan de especialidades olímpicas. Así lo sostuvo en conferencia de prensa el secretario nacional del Deporte, Sebastián Bauzá, quien afirmó que a partir de este sábado ya podrán empezar a entrenar. "Nosotros clasificamos los deportes en tres categorías: bajo riesgo, medio riesgo y alto riesgo. Hoy solo deportes de bajo riesgo que son deportes al aire libre donde no hay contacto físico", explicó. La práctica deportiva está suspendida en Uruguay desde el 13 de marzo, cuando se declaró la emergencia sanitaria después de que se dieran a conocer los primeros casos positivos de COVID-19 en el país. Entre los deportes habilitados están el atletismo, el ciclismo individual en ruta y los deportes acuáticos como la vela o el canotaje. Sin embargo, todavía no se habilitó la natación, ya que no se permite utilizar vestuarios. La pista de atletismo de Montevideo será para uso exclusivo de los deportistas federados durante estos 15 días de la primera etapa, ya que se busca dar prioridad a quienes están peleando por una plaza en los Juegos Olímpicos de Tokio, que fueron aplazados a 2021. Una de las novedades de este protocolo es que, además de las medidas de higiene y distanciamiento ya conocidas, se añade la figura del "oficial de cumplimiento" que será una persona encargada de controlar que se lleven a cabo las recomendaciones de la secretaría. "Que tenga una información de las personas que fueron a hacer ciertas actividades, sus teléfonos, sus cédulas porque en el caso de que tengamos los primeros síntomas en seguida hay que identificarlos y aislarlos", apuntó. Con respecto al fútbol y el baloncesto, los deportes más populares del país, Bauzá explicó que están considerados dentro del rango de "medio riesgo" y todavía no está previsto su retorno. Esta primera etapa será evaluada en 15 días y ahí se analizarán las medidas a seguir, aunque afirmó que los futbolistas o baloncestistas ya pueden entrenar en lugares al aire libre y de manera individual para ya entrar en etapas de "activación". "El fútbol en Turquía ya estaba entrenando y tuvieron que dar marcha atrás porque hubo contagio; acá tenemos que evaluar día a día, ver cómo se dan los datos para ver cómo seguimos. No queremos dar falsas expectativas, tenemos que tener paciencia y como siempre lo importante es la salud de los uruguayos", concluyó. En Uruguay, según datos oficiales hasta el jueves, se han registrado 724 casos de coronavirus y 19 muertes.