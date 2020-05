Solicitan investigar a un excongresista de los EE.UU. que asesoraba a PDVSA

Imagen de archivo de David Rivera excongresista de los EE.UU. EFE/Gaston De Cardenas/Archivo

Miami, 15 may (EFE).- Dirigentes demócratas de Florida acusaron este viernes de "hipocresía" al Partido Republicano en lo que se refiere a Cuba y Venezuela y pidieron investigar el caso del excongresista David Rivera, quien, aunque era un crítico de los Gobiernos de esos países, asesoraba a la petrolera venezolana PDVSA. Una subsidiaria de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) en EE.UU. presentó este miércoles en un tribunal de Manhattan (Nueva York) una demanda por incumplimiento de contrato contra Rivera, que en 2017 se había comprometido a prestar a la compañía "servicios de consultoría estratégicos" por valor de 50 millones de dólares. El objetivo del contrato era mejorar la reputación de la compañía entre los legisladores estadounidenses. David Rivera siempre se presentaba "como alguien que luchaba por la libertad y la democracia en Venezuela y en Cuba, y ahora vemos que estaba haciendo negocios con Venezuela", dijo en unas conferencia de prensa virtual el demócrata Frank Mora, subsecretario adjunto de Defensa para el Hemisferio Occidental durante la Presidencia de Barack Obama. "Los republicanos siempre han tenido una táctica política de puras palabras como si ellos fueran los únicos que defienden la democracia",subrayó el senador estatal floridano José Javier Rodríguez en la misma conferencia. "Cuando tenemos líderes republicanos que dicen una cosa y hacen exactamente lo contrario, nos preguntamos: entre los republicanos, ¿donde está la indignación? Lamentablemente no existe", agregó. Según alega en su demanda la subsidiaria de PDVSA, le pagaron 15 millones de dólares a la consultora de Rivera, Interamerican Consulting, a cambio recibieron sólo dos informes que sumaban cinco páginas en total. La empresa, dice el documento, "no llevó a cabo ningún servicio de relevancia bajo el acuerdo, y desde luego no desarrolló el nivel de servicios que razonablemente podrían esperarse de unas tasas aproximadas de 17 millones de dólares al mes". El caso de Rivera fue puesto de ejemplo por Mora, Rodríguez y el representante estatal floridano Javier Fernández para señalar que el presidente Donald Trump y el Partido Republicano "están jugando con el sufrimiento de la comunidad venezolana y cubana". Mientras hablan de su apoyo hacia los venezolanos y cubanos, la realidad es que Trump se niega a ayudar a cubanos y venezolanos que buscan asilo en Estados Unidos y a puertas cerradas los republicanos y sus aliados reciben dinero del régimen de Maduro, dijo un comunicado del Partido Demócrata de Florida. "Las revelaciones de los últimos días de los negocios del excongresista republicano David Rivera impactan la conciencia. No me puedo imaginar cómo una persona que desarrolló su carrera política entera hablado del anticastrismo tiene la cara dura de negociar directamente y asistir al régimen venezolano", dijo Fernández. Juan González, ex subsecretario del Departamento de Estado y ex asesor del ex vicepresidente Joe Biden, acusó a la Administración de "explotar el sufrimiento y la pérdida por razones políticas y económicas" de venezolanos, cubanos y nicaragüenses. En unas declaraciones al diario Miami Herald esta semana, Rivera afirmó que el Departamento de Estado y el Consejo Nacional de Seguridad sabían de su contrato con la subsidiaria de PDVSA y que en realidad se trataba de una estratagema para ayudar a la oposición al régimen de Nicolás Maduro. En 2012 Rivera perdió su puesto en la Cámara de Representantes al ser derrotado por el demócrata Joe García, quien como él es cubano-estadounidense, y en 2014 se retiró de las primarias para volver a ser el candidato republicano del Distrito 26 de Florida. Por entonces, Rivera era investigado por el FBI y la Policía de Miami-Dade por la supuesta financiación secreta de la campaña de Justin Lamar Sternad en 2012 como candidato demócrata para enfrentar y debilitar a Joe García.