RESUMEN-EEUU toma medidas agresivas para evitar venta de chips a Huawei, se anticipa represalia china

Por David Shepardson, Karen Freifeld y Alexandra Alper

WASHINGTON, 15 mayo (Reuters) - El gobierno de Donald Trump bloqueó el viernes el suministro mundial de chips al gigante de las telecomunicaciones Huawei Technologies, lo que despertó el temor a represalias de Chinas y a que los productores estadounidenses de equipos de fabricación de chips se vean afectados.

Una nueva norma, revelada por el Departamento de Comercio y reportada por primera vez por Reuters, expande la autoridad de Estados Unidos para exigir licencias para la venta a Huawei de semiconductores fabricados en el extranjero con tecnología estadounidense, lo que amplía enormemente su capacidad para detener las ventas al segundo fabricante de teléfonos del mundo.

"Esta acción pone a Estados Unidos primero, a las empresas estadounidenses primero y a la seguridad nacional estadounidense primero", dijo a periodistas el viernes un funcionario de alto rango del Departamento de Comercio en una conferencia telefónica.

Huawei, el principal fabricante de equipos de telecomunicaciones del mundo, no respondió a una solicitud de comentarios.

La reacción de China fue rápida. El diario Global Times chino informó el viernes que Pekín estaba listo para poner a empresas estadounidenses en una "lista de entidades no fiables", como parte de las contramedidas a los nuevos límites a Huawei.

Las medidas incluyen el comienzo de investigaciones y la imposición de restricciones a empresas de Estados Unidos como Apple Inc, Cisco Systems Inc y Qualcomm Inc , así como la suspensión de la compra de aviones de Boeing Co, según el informe, que cita una fuente.

La norma del Departamento de Comercio, en vigor desde el viernes pero con un período de gracia de 120 días, también afecta a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC), el mayor fabricante de chips por contrato y un proveedor clave de Huawei, que anunció el jueves sus planes para construir una planta en Estados Unidos.

TSMC dijo el viernes que está "siguiendo de cerca el cambio en las reglas de exportación de Estados Unidos" y trabajando con abogados externos para "llevar a cabo un análisis legal y asegurar un examen e interpretación exhaustivos de estas reglas".

El departamento dijo que la norma tiene como objetivo evitar que Huawei continúe "socavando" su condición de empresa en la lista negra, lo que significa que los proveedores de tecnología sofisticada de fabricación estadounidense deben solicitar una licencia de Washington antes de venderle.

"Ha habido una laguna muy técnica a través de la cual Huawei ha sido capaz, en efecto, de utilizar la tecnología de Estados Unidos a través de productores extranjeros", dijo el secretario de Comercio Wilbur Ross a Fox Business News el viernes, agregando que el cambio de reglas es "algo muy específico para tratar de corregir esa laguna".

La empresa fue añadida a la llamada "lista de entidades" el año pasado debido a preocupaciones de seguridad nacional, en medio de acusaciones de Washington de que violaba las sanciones a Irán y de que puede espiar a los clientes. Huawei ha negado las acusaciones.

A pesar de la medida, el Departamento de Comercio extendió una licencia temporal que expiraba el viernes para permitir a las empresas estadounidenses, muchas de las cuales operan redes inalámbricas en zonas rurales de Estados Unidos, sigan haciendo negocios con Huawei hasta el 13 de agosto.

Sin embargo, advirtió que esperaba que esta sea la extensión final.

Huawei, que necesita semiconductores para sus teléfonos inteligentes y equipos de telecomunicaciones, se ha encontrado en el centro de una batalla por el dominio tecnológico mundial entre Estados Unidos y China, cuya relación se ha tensado en los últimos meses por los orígenes del mortal coronavirus.

(Reporte de Shubham Kalia en Bengaluru; editado en español por Marion Giraldo y Carlos Serrano)