En la imagen, el ministro de Turismo, Francisco Javier García. EFE/Orlando Barría/Archivo

Santo Domingo, 15 may (EFE).- La República Dominicana estará lista para reabrir el turismo en un mes, pero la reactivación del sector dependerá de la situación sanitaria de los países emisores, afirmó este viernes el ministro de Turismo, Francisco Javier García. En un encuentro con periodistas especializados, el ministro explicó que los protocolos sanitarios para recibir a los turistas en los hoteles estarán preparados en un plazo de un mes. García subrayó que estos protocolos serán "rigurosos", seguirán normas internacionales y serán revisados por las autoridades sanitarias del país. "Si me preguntan, en un mes estamos listos, la aplicación de protocolos estará lista en un mes", dijo el ministro en la conversación telemática, organizada por la Asociación Dominicana de Prensa Turística (Adompretur). Sin embargo, García advirtió que la reapertura del turismo en la República Dominicana "no depende de República Dominicana", sino de los países emisores de turistas. En este sentido, el ministro puntualizó que en varios de esos países se está comenzando a reactivar la economía y están aplicando planes de reapertura con plazos que van de un mes a 45 días, por lo que vaticinó que "en dos meses" se verán "aviones volando hacia República Dominicana". García restó importancia al hecho de que el nivel de contagios continúe alto en países como Estados Unidos, principal emisor de turistas hacia República Dominicana, debido a su confianza en los protocolos sanitarios que van a aplicar las aerolíneas y los hoteles en el destino. "No importa si la ciudad de la que se va a viajar está muy afectada o poco, por los protocolos de las aerolíneas y del destino", comentó. El ministro recordó que el turismo es el principal sector económico del país y tiene un gran peso en la recaudación, en la entrada de divisas y en la estabilidad macroeconómica. Por ello, destacó que para la República Dominicana es "fundamental" reabrir el turismo extranjero, señalando que el sector no puede mantenerse con turistas locales, como sí pueden hacer países de mayor población como Estados Unidos o España. La República Dominicana recibió el año pasado cerca de 7,5 millones de turistas, un flujo que se paró en seco el 19 de marzo cuando el Gobierno decretó el cierre de fronteras por la pandemia de coronavirus. El país, que ha registrado 11.739 contagios y 424 defunciones por COVID-19, continúa en estado de emergencia desde esa fecha, aunque el Gobierno ya está planificando la reactivación gradual de la economía.